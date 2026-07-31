जैसलमेर में मेघ मल्हार...सावन की दस्तक के साथ झमाझम
लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत. मौसम सुहाना. किसान और पशुपालकों के चेहरे खिले.
Published : July 31, 2026 at 7:50 PM IST
जैसलमेर: रेगिस्तान की तपती धरती पर सावन आगमन के साथ आखिर जमकर फुहारों ने राहत दी. जैसलमेर शहर व आसपास शुक्रवार शाम मौसम अचानक पलटा और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई. लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली. बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया. किसानों और पशुपालकों के चेहरों पर भी खुशी साफ दिखी.
मौसम विभाग के अनुसार, जैसलमेर में कुछ दिनों पहले हुई अच्छी मानसूनी बारिश के बाद मौसम फिर शुष्क हो गया था. गर्मी और उमस लगातार बढ़ रही थी. शुक्रवार दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल दिखे, लेकिन शाम ढलते काले बादल छा गए. देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. कुछ मिनटों की बारिश ने पूरे शहर का मौसम बदल दिया. तपती धरती को ठंडक मिल गई.
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कई जगह जलभराव: बारिश इतनी तेज रही कि शहर की कई मुख्य सड़कों पर पानी भर गया. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. इससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगह वाहन धीमी गति से चलते दिखे तो कुछ स्थानों पर लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा. हालांकि, बच्चे बारिश का आनंद लेते दिखे. वहीं, युवाओं ने भी मौसम का लुत्फ उठाया.
आसपास के इलाके भी भीगे: जैसलमेर शहर के साथ आसपास अच्छी बारिश हुई. कई इलाकों से तालाबों और छोटे जलाशयों में पानी की आवक की खबरें सामने आई है. इस बारिश ने सबसे ज्यादा खुशी किसानों और पशुपालकों को दी. खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ. गोचर भूमि पर हरियाली आने की उम्मीद से पशुपालकों में उत्साह है. मौसम में बदलाव से शहरवासियों के चेहरे खिल उठे. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग बारिश का आनंद लेते दिखे. तेज गर्मी से मिली राहत ने लोगों को सुकून दिया. वहीं, प्रशासन के सामने जल निकासी को लेकर सवाल खड़े हुए.
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