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आफत की बारिश: सोलन जिले के अर्की में चलती गाड़ी पर गिरे पत्थर, 2 लोग घायल

सोलन में अर्की में चलती गाड़ी पर गिरे पत्थर ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल प्रदेश में बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है. जगह-जगह पर भूस्खलन होने, नदियों का जलस्तर बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, सोलन जिले के अर्की में एक चलती गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरने गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस घटना में दो कार सवार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कुनिहार अस्पताल ले जाया गया है. जानकारी के अनुसार एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में 5 लोग सवार थे. जब गाड़ी गम्भरपुल सरली मार्ग से गुजर रही थी, इस दौरान चलती गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से पत्थर आ गिरे. घटना के दौरान गाड़ी मालिक ड्राइवर कर रहे थे, उन्हें और एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई है. प्रशासन को इस घटना की सूचना दी गई है. सोलन जिले के अर्की में चलती गाड़ी पर गिरे पत्थर (ETV Bharat) दुर्घटना में घायल गाड़ी मालिक मेहरचंद ने बताया, "जब वह गम्भरपुल सरली मार्ग पर थे तो पहाड़ी से अचानक पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरे, जिसमें उन्हें भी चोटें आई है. वहीं, एक व्यक्ति भी इसमें घायल हुआ है".