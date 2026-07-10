आफत की बारिश: सोलन जिले के अर्की में चलती गाड़ी पर गिरे पत्थर, 2 लोग घायल

आफत की बारिश: सोलन जिले के अर्की में चलती गाड़ी पर गिरे पत्थर, 2 लोग घायल
हिमाचल के सोलन में NH 5 पर जगह-जगह पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित, एक लेन में चलाया जा रहा ट्रैफिक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 3:26 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है. जगह-जगह पर भूस्खलन होने, नदियों का जलस्तर बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, सोलन जिले के अर्की में एक चलती गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरने गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस घटना में दो कार सवार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कुनिहार अस्पताल ले जाया गया है.
जानकारी के अनुसार एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में 5 लोग सवार थे. जब गाड़ी गम्भरपुल सरली मार्ग से गुजर रही थी, इस दौरान चलती गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से पत्थर आ गिरे. घटना के दौरान गाड़ी मालिक ड्राइवर कर रहे थे, उन्हें और एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई है. प्रशासन को इस घटना की सूचना दी गई है.
दुर्घटना में घायल गाड़ी मालिक मेहरचंद ने बताया, "जब वह गम्भरपुल सरली मार्ग पर थे तो पहाड़ी से अचानक पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरे, जिसमें उन्हें भी चोटें आई है. वहीं, एक व्यक्ति भी इसमें घायल हुआ है".
NH 5 पर पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर
बता दें कि चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे 5 पर भी जगह-जगह पर पहाड़ियों से पत्थर गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, जिस वजह से NH 5 की एक लेन बंद की गई है. वाकनाघाट से कंडाघाट के बीच में भी कुछ जगहों पर पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं, धर्मपुर से चक्की मोड़ के बीच और सोलन के आसपास भी पहाड़ियों से पत्थर गिरने के मामले सामने हैं, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर एनएचएआई ने मौके पर ट्रैफिक को वन लेन में चलाने का निर्णय लिया है.
भारी बारिश के चलते सोलन में स्कूल बंद
सोलन में आज भारी बारिश के चलते प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों को बंद किया गया है. इसके लिए डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने आदेश भी जारी किए है. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बारिश होने के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, ऐसे में नदी नालों से दूर रहे और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.
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