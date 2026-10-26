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UP में 48 घंटे बाद झमाझम बारिश, 4 दिनों तक आंधी-तूफान का अलर्ट

यूपी में बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए डीप डिप्रेशन जो कि आगे बढ़कर चक्रवात के रूप में परिवर्तित हुआ है. इसी के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में 28 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है और गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

वहीं पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हुई. कहीं-कहीं तेज रफ्तार हवा भी चली. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा, आज भी उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहेगा.

बारिश का अलर्ट (Photo Credit; IMD) तापमान में आएगी गिरावट: भीषण चक्रवात का असर 29 से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश पर पड़ने की संभावना है. जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है, साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और इस दौरान भारी बारिश वाले जिलों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी दर्ज की जाएगी. यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD) ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.