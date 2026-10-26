UP में 48 घंटे बाद झमाझम बारिश, 4 दिनों तक आंधी-तूफान का अलर्ट
29 से 31 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में भारी और कहीं तेज बारिश की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:24 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए डीप डिप्रेशन जो कि आगे बढ़कर चक्रवात के रूप में परिवर्तित हुआ है. इसी के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में 28 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है और गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.
वहीं पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हुई. कहीं-कहीं तेज रफ्तार हवा भी चली. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा, आज भी उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहेगा.
तापमान में आएगी गिरावट: भीषण चक्रवात का असर 29 से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश पर पड़ने की संभावना है. जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है, साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और इस दौरान भारी बारिश वाले जिलों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी दर्ज की जाएगी.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आंध्र प्रदेश और संलग्न दक्षिणी उड़ीसा तटों के लिए चक्रवात अलर्ट को देखते हुए 28 अक्टूबर से प्रदेश में व्यापक बेमौसम बारिश की संभावना है.
तूफान 28 अक्टूबर से प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने की सम्भावना को देखते हुए, प्रदेश में तेज झोंकेदार हवाओं और व्यापक बेमौसम बारिश के साथ 29-31 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में औसतन 6-8 °C की उल्लेखनीय गिरावट सम्भावित है.
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