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UP में झमाझम बारिश; मई में उमस की जगह ठंडी हवाओं संग बारिश का तड़का, 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का अलर्ट

यूपी में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी, 10-12 मई तक भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जारी बेमौसम बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को भी यूपी के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो पहाड़ों को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से 10 से 12 मई तक प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. बारिश का अलर्ट यहां. (Photo Credit; ETV Bharat) पिछले 24 घंटे में इन जिलों में हुई बारिश: महाराजगंज 17, लखनऊ 7, कन्नौज 9, गोरखपुर 7.5, बाराबंकी 7.5 बलरामपुर 9.5, बिजनौर 8.5, जालौन 10.4 कासगंज 9, झांसी 5.6, महोबा 14.01, संभल 5.8, सहारनपुर 6.3 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम 9 और 10 मई को ड्राई रहने तथा अधिकतम न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद फिर से बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने से मौसम में फिर परिवर्तन हो जाएगा. इन जिलों में बारिश का अलर्ट: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती संत, कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, इटावा, झांसी, ललितपुर, आगरा में हो सकती है बारिश.