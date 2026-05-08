UP में झमाझम बारिश; मई में उमस की जगह ठंडी हवाओं संग बारिश का तड़का, 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का अलर्ट
बांदा सबसे गर्म जिला अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस, तापमान में बढ़ोतरी के साथ हरदोई सबसे ठंडा जिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 9:58 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जारी बेमौसम बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को भी यूपी के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो पहाड़ों को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से 10 से 12 मई तक प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है.
पिछले 24 घंटे में इन जिलों में हुई बारिश: महाराजगंज 17, लखनऊ 7, कन्नौज 9, गोरखपुर 7.5, बाराबंकी 7.5 बलरामपुर 9.5, बिजनौर 8.5, जालौन 10.4 कासगंज 9, झांसी 5.6, महोबा 14.01, संभल 5.8, सहारनपुर 6.3 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
मौसम 9 और 10 मई को ड्राई रहने तथा अधिकतम न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद फिर से बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने से मौसम में फिर परिवर्तन हो जाएगा.
इन जिलों में बारिश का अलर्ट: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती संत, कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, इटावा, झांसी, ललितपुर, आगरा में हो सकती है बारिश.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मिला-जुला मौसम रहा. सुबह और शाम के समय तेज रफ्तार हवा चलती रही. वहीं दिन में आसमान साफ रहा धूप खिली. कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही भी रही, हल्की बूंदाबांदी भी पड़ी. वहीं देर शाम फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन हुआ और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई. दिन में कई बार बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम में अधिकतम आर्द्रता 91 और न्यूनतम आर्द्रता 46% रिकॉर्ड की गई.
बांदा सबसे गर्म जिला: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 8.9 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी. वहीं 10 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर यूपी के मौसम पर पड़ेगा. जिसकी वजह से 10 से 12 तक उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही और बारिश होने की संभावना है.
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