ETV Bharat / state

यूपी में जोरदार बारिश, 21 जिलों में अलर्ट, 48 घंटे बाद मौसम में बड़ा बदलाव

लखनऊ: पिछले 24 घंटे को दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में जमकर बारिश हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 7.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 552% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 646 प्रतिशत अधिक हुई है. मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में आज भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

बलरामपुर 42. 8,मिलीमीटर, लखीमपुर खीरी 40, श्रावस्ती 41.5, वाराणसी 23, अयोध्या 27, बस्ती 15, बरेली 22, रामपुर 25, शाहजहांपुर 32 और पीलीभीत में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विभाग के मुताबिक, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद ,रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर देवरिया, मऊ, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र मे गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सुबह के समय बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई. दिन के समय भी बादलों की आवाजाही रही. कुछ स्थानों पर हल्की धूप खिली, बादलों की आवाजाही रहने व हल्की बूंदाबांदी होने के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. दिन के समय बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

झांसी सबसे गर्म

गुरुवार को झांसी सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान शाहजहांपुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश का सिलसिला अब धीरे-धीरे कम होगा. आगामी 48 घंटे तक हल्की बारिश जारी रहेगी. 48 घंटे बाद फिर से पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क होने लगेगा. इसके बाद अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.

यह भी पढ़ें: MLC चुनाव-2026; आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के 12 जिलों में 412 बूथों पर मतदान