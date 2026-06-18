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शहडोल में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, कूल-कूल हुआ मौसम

शहडोल में सुबह तो तेज धूप थी, दोपहर 12 बजे के बाद मौसम ने ली अचानक करवट. फिर अचानक शुरू हो गई झमाझम बरसात.

Heavy rain in Shahdol
शहडोल में झमाझम बरसात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 5:37 PM IST

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शहडोल: शहडोल में लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई. गुरुवार को हुई बारिश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है. आधा जून बीत जाने के बावजूद अब तक प्री-मानसून के दौरान अच्छी बारिश नहीं हुई थी. लेकिन आज लगभग एक घंटे तक झमाझम बरसात ने मौसम में हल्की ठंडक घोल दी है.

झमाझम बरसात, मौसम हुआ सुहाना

शहडोल में सुबह तो तेज धूप थी, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट बदलना शुरू कर दिया, और फिर अचानक से झमाझम बरसात शुरू हो गई. अचानक बारिश से लोगों को काम पर निकलने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई लेकिन गर्मी से राहत मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली. बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई. झमाझम हो रही बरसात का लोग रुक कर आनंद लेते नजर आए.

शहडोल में कूल-कूल हुआ मौसम (ETV Bharat)

लगभग 1 घंटे तक तेज बारिश का दौर देखने को मिला. अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हवाएं चल रही हैं. उम्मीद की जा रही है अभी और बारिश होगी. रहवासी पंकज गुप्ता कहते हैं "बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है. अभी वह बच्चों को स्कूल से लेकर आए हैं. अचानक हुई बारिश में बच्चे भीग गए लेकिन पहली बारिश में उन्हें काफी आनंद आया. गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था, बारिश से अब लोगों को राहत मिलेगी."

Heavy rain in Shahdol
शहडोल में झमाझम बारिश (ETV Bharat)

किसानों के चेहरे पर खुशी

Heavy rain in Shahdol
झमाझम बारिश से बच्चे हुए खुश (ETV Bharat)

झमाझम बरसात के बाद किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है. इस बार प्री मानसून बारिश में वैसी बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान खेतों की जुताई और तैयारी शुरू कर सकें. हर बार प्री-मानसून में भी कुछ ऐसी बारिश हो जाती थी जिससे किसान खेती किसानी की तैयारी शुरू कर देते थे. लेकिन इस बार बारिश का इंतजार लंबा खिंच रहा है.

Heavy rain in Shahdol
शहडोल में झमाझम बारिश (ETV Bharat)

पचगांव के रहने वाले लक्ष्मण साहू बताते हैं "आज अच्छी बारिश हुई है हालांकि अभी लगातार बारिश की जरूरत है. तेज धूप की वजह से जमीन सूखी हुई है, लेकिन इस बारिश से मिट्टी को कुछ नमी मिली है. लोग खेतों की सूखी जुताई कर चुके थे, अब बारिश के बाद खेतों की जुताई चारे की निंदाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी. अब धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार किया जाएगा. अगर मौसम ऐसा ही रहा और बारिश होती रही तो खेती-किसानी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी.

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