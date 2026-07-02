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सीहोर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बारिश से सोयाबीन, मक्का और धान का बढ़ेगा प्रोडक्शन

आष्टा, इछावर, भैंरुदा, लाडकुई और श्यामपुर जैसे इलाकों में तेज बारिश से सडकें हुई जलमग्न. आष्टा और इछावर में बाजारों में भरा पानी.

Sehore heavy rain
सीहोर के कई इलाकों में तेज बारिश (ANI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 4:18 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 4:33 PM IST

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सीहोर: सीहोर जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है. जिला मुख्यालय सहित आष्टा, इछावर, भैंरुदा, लाडकुई और श्यामपुर जैसे इलाकों में तेज बारिश हुई. हालांकि सीजन की पहली भारी बारिश से रहवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

आष्टा में बुधवार को करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई जिससे बारिश का पानी सड़कों और दुकानों में भरा गया, वहीं इछावर में मुख्य बाजार की सड़कें पानी में डूब गईं. इछावर, लाडकुई और श्यामपुर में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई. जिसकी वजह से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ.

सीहोर के कई इलाकों में तेज बारिश (ETV Bharat)

कृषि कार्यों को मिलेगी गति

लगातार हो रही बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में इसी प्रकार मानसूनी गतिविधियां बनी रहीं तो जिले में सोयाबीन, मक्का और धान की फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे उत्पादन बेहतर होने की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जिले के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है. प्रशासन ने नागरिकों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है.

Sehore heavy rain
तहसीलवार वर्षा की स्थिति (ETV Bharat)

तहसीलवार वर्षा की स्थिति

तहसील1 जून 2026 को बारिश 1 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक बारिश
सीहोर6.0 मिमीकुल 164.9 मिमी
श्यामपुर वर्षा नहींकुल 89.8 मिमी
आष्टा 109.0 मिमीकुल 291.0 मिमी (जिले में सर्वाधिक)
जावर43.3 मिमीकुल 177.4 मिमी
इछावर42.0 मिमीकुल 227.0 मिमी
भैरूंदा52.0 मिमीकुल 261.0 मिमी
बुधनी20.5 मिमीकुल 169.0 मिमी
रेहटी78.6 मिमीकुल 158.2 मिमी

आष्टा में सबसे अधिक 109 मिमी बारिश, श्यामपुर में अब भी बारिश का इंतजार

जिले में मानसून धीरे-धीरे सक्रिय होता दिखाई दे रहा है. मंगलवार सुबह तक प्राप्त वर्षा के आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 44 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. सबसे अधिक बारिश आष्टा तहसील में 109.0 मिमी दर्ज की गई, जबकि श्यामपुर में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी.

जिला वर्षा कार्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक जिले में औसतन 192.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है. पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में 200.8 मिमी वर्षा हुई थी. इस प्रकार इस वर्ष अब तक औसत वर्षा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.4 मिमी कम दर्ज की गई है.हालांकि आष्टा, भैरूंदा और इछावर क्षेत्र में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं श्यामपुर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा चिंता का विषय बनी हुई है.

Last Updated : July 2, 2026 at 4:33 PM IST

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