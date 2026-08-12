साबला में झमाझम बारिश से बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे बंद, जलभराव में फंसीं बसें, गांव की गलियों से गुजरी एंबुलेंस
हाईवे पर पानी भर जाने से आपातकालीन वाहनों और स्कूली बसों को मजबूरी में साबला गांव के अंदरूनी और पुराने रास्तों से गुजारना पड़ा.
Published : August 12, 2026 at 2:28 PM IST
डूंगरपुर: जिले के साबला में झमाझम बारिश के चलते बांसवाड़ा-उदयपुर मुख्य स्टेट हाईवे पर भारी जलभराव के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है. सड़क पर पानी भरने से हाईवे पर जाम के हालात बन गए, जिससे वाहन चालकों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल की गाड़ियों और मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस को उठानी पड़ी. जिले में मंगलवार से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है. साबला व आसपुर क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से हर जर्रा तरबतर हो गया है, लेकिन इसके साथ ही जलभराव की स्थिति भी सामने आ रही है.
हाईवे पर भरा पानी, कार-बसें आधी डूबीं: तेज बारिश के बाद साबला में बांसवाड़ा-उदयपुर मुख्य स्टेट हाईवे पर भारी जलभराव हो गया. कई कार और बसें आधी-आधी डूब गईं. हाईवे पर पानी भर जाने से आपातकालीन वाहनों और स्कूली बसों को मजबूरी में साबला गांव के अंदरूनी और पुराने रास्तों से गुजारना पड़ा. हालांकि गांव के ये आंतरिक संपर्क मार्ग पहले से ही जर्जर और खस्ताहाल हैं. गड्ढों और बदहाल रास्तों के बीच से वाहनों को निकालने में ड्राइवरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और हादसों का खतरा बना रहा.
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मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट: मौसम विभाग की ओर से डूंगरपुर जिले में बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह से ही रिमझिम और फुहारों का दौर शुरू हो गया. आसमान में काले बादल छाए रहे. सुबह 7 बजे के बाद बरसात तेज हो गई. हल्की से तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी बहने लगा. लगातार 2 घंटे से रुक-रुककर चल रही बरसात से मौसम सुहावना हो गया है. तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस से राहत मिली है. बारिश की वजह से रोजमर्रा के कामकाज वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
कहां कितनी बारिश: डूंगरपुर में सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश गलियाकोट में 43 एमएम दर्ज की गई, जबकि सागवाड़ा में 22 एमएम, चिखली में 19 एमएम, धंबोला में 18 एमएम और निठाउवा में 11 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. जिले में रुक-रुककर हल्की से तेज बरसात का दौर जारी है. किसानों को अच्छी बारिश के बाद तालाब और बांधों में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है.