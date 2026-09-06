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धौलपुर में झमाझम बारिश से हालात बिगड़े, कई कॉलोनियां जलमग्न, खेतों में डूबीं खरीफ की तैयार फसलें

कई स्थानों पर हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई है.

पार्वती नदी उफान पर
पार्वती नदी उफान पर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 12:21 PM IST

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धौलपुर : जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बारिश के चलते नदी, तालाब, पोखर, जलाशय और खेत पानी से लबालब हो गए हैं. जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं अब यही बारिश कई इलाकों में परेशानी का सबब बन गई है. धौलपुर शहर की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलभराव की चपेट में हैं. कई स्थानों पर हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई है. बारिश का असर किसानों पर भी दिखाई देने लगा है. खरीफ की बाजार, तिलहन, ग्वार और ज्वार सहित कई फसलें पूरी तरह तैयार की स्थिति में पहुंच चुकी हैं. ऐसे समय में लगातार बारिश होने से फसलों में नुकसान की आशंका बढ़ गई है. खेतों में पानी भरने और फसल के गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है.

भराव क्षमता के करीब पहुंचा पार्वती बांध : पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी की जोरदार आवक हुई है. शनिवार देर शाम सिंचाई विभाग ने बांध के दो गेट दो-दो फीट खोलकर करीब 2200 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया. पानी छोड़े जाने के बाद पार्वती नदी उफान पर आ गई है. नदी में तेज बहाव के कारण बाड़ी-सैंपऊ रपट मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. रपट पर करीब तीन फीट पानी की चादर चल रही है. हालांकि, नए ब्रिज से आवागमन जारी है. प्रशासन के अनुसार मालौनी खुर्द रपट मार्ग, सखवारा रपट मार्ग, नागर रपट मार्ग और पस्सूआ पुरा रपट मार्ग पर भी पानी पहुंचने की आशंका है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है. पार्वती नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

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एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलभराव की चपेट में : लगातार बारिश के कारण धौलपुर शहर की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. सबसे ज्यादा परेशानी हुंडवाल नगर से जुड़ी कॉलोनियों में बताई जा रही है. कई स्थानों पर सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण बारिश का पानी सड़कों से निकल नहीं पा रहा है और घरों में घुसने की स्थिति बन गई है. स्थानीय लोगों के अनुसार जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है. कुछ मकानों में नमी और पानी के कारण दरारें आने की शिकायत भी सामने आई हैं. जलभराव ने नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

जिले में औसत बारिश का 90 प्रतिशत आंकड़ा पूरा : सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा के अनुसार जिले में अब तक औसत बारिश का करीब 90 प्रतिशत पानी बरस चुका है. लगातार बारिश के चलते रामसागर बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जबकि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध का जलस्तर भी भराव क्षमता के बेहद करीब पहुंच गया है. पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि जलस्तर 223.05 मीटर तक पहुंच चुका है. कैचमेंट एरिया से लगातार हो रही तेज पानी की आवक को देखते हुए बांध का गेज मेंटेन करना जरूरी हो गया था. सुरक्षा की दृष्टि से बांध के दो गेट दो-दो फीट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है. इसके अलावा हुसैनपुर बांध, तालाबशाही और उर्मिला सागर बांध भी लबालब भर चुके हैं.

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8 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट : मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में आगामी दिनों में भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की है. जिले में मेघ गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार 8 सितंबर तक जिले में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. लगातार बारिश और बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी-नालों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को जलभराव वाले रास्तों और तेज बहाव वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

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