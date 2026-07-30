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राजलदेसर और सरदारशहर में मूसलाधार बारिश, सरकारी अस्पताल हुआ जलमग्न, सड़कें बनी दरिया

राजलदेसर के कई इलाकों में करीब 3 फीट तक पानी जमा हो गई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं.

Rain turns roads into rivers
बारिश से सड़कें बनी दरिया (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 6:02 PM IST

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चूरू: राजलदेसर कस्बे में गुरुवार को एक घंटे से अधिक समय तक हुई मूसलाधार बारिश ने मानसून सीजन में प्रशासन के किए इंतजामात की पोल खोलकर रख दी. बारिश के बाद पूरा कस्बा जलमग्न हो गया. मुख्य बाजारों से लेकर रिहायशी बस्तियों तक पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. राजलदेसर के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

अस्पताल बना तरणताल: सबसे गंभीर स्थिति राजकीय चिकित्सालय में देखने को मिली. बारिश का पानी भरने से पूरा अस्पताल तरणताल जैसा नजर आया. रोगी भर्ती वार्ड, नर्सिंग क्वार्टर, एक्स-रे कक्ष, प्रयोगशाला, लेबर रूम, स्टोर रूम सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में पानी पहुंच गया. इससे चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुईं और अस्पताल के उपकरणों तथा रिकॉर्ड को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. बारिश के दौरान गांधी चौक, रेलवे स्टेशन रोड, फ्रेंड्स सोसायटी मार्ग, महेंद्र मुनि मार्ग, मेहंदीपुर बालाजी मार्ग, मुरलाई बस्ती, अंजनी माता मंदिर मार्ग, ढोली बस्ती सहित अनेक इलाकों में करीब तीन-तीन फीट तक पानी जमा हो गया. सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

बारिश से जलमग्न हुआ राजलदेसर (ETV Bharat Churu)

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जवाबदेही तय करने की मांग: शहरवासियों का कहना है कि हर वर्ष बरसात से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में वे दावे धराशायी होते दिखाई दिए. लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थायी समाधान करने, अस्पताल परिसर से तत्काल पानी की निकासी कराने, हुए नुकसान का आकलन करवाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो. हालांकि तेज बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली. अच्छी वर्षा से खरीफ फसलों को संजीवनी मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से पड़ रही उमस व गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है.

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सरदारशहर में नीचले इलाके जलमग्न: सरदारशहर में भी सड़कों, मुख्य बाजारों और निचले इलाकों को बारिश ने जलमग्न कर दिया. कुछ ही देर की तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. मुख्य बाजार में करीब तीन फीट तक पानी भर जाने से पूरा बाजार प्रभावित हो गया और अधिकांश दुकानें बंद रहीं. बाजार की प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और व्यापारिक गतिविधियों पर भी बड़ा असर पड़ा. बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में भी जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई. दोपहिया वाहन पानी में फंसते नजर आए, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को भी जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ा.

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HEAVY RAIN IN SARDARSHAHAR
GOVERNMENT HOSPITAL INUNDATED
RAIN AFFECTED PUBLIC LIFE SEVERELY
राजलदेसर में मूसलाधार बारिश
HEAVY RAIN IN RAJALDESAR

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