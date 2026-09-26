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नेपाल में भारी बारिश से गंडक-कोसी में उफान, हाई अलर्ट पर बिहार, 48 घंटे अहम..

पटना: नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने बिहार सरकार की चिंता बढ़ा दी है. नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों से आ रहे जल के बहाव के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. कोसी और गंडक नदियां रौद्र रूप धारण करती जा रही हैं. जल संसाधन विभाग ने पूरे विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है.

गंडक और कोसी में बढ़ता दबाव

नेपाल में भारी बारिश का सीधा असर अब बिहार की गंडक और कोसी नदियों पर साफ दिखने लगा है. दोनों नदियों में नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है, जिससे बराजों पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है. डिस्चार्ज में लगातार वृद्धि से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं. जल संसाधन विभाग ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.

हाई अलर्ट पर बिहार (ETV Bharat)

तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा

तटीय और निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों, स्लुइस गेट और निचले क्षेत्रों में रात के समय विशेष गश्ती तथा निगरानी के आदेश जारी किए हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है.

गंडक बराज पर बढ़ता डिस्चार्ज

पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज पर शुक्रवार रात 10 बजे करीब 1.72 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया, जो लगातार बढ़ रहा है. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 सितंबर की रात तक यह डिस्चार्ज लगभग 3.81 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है.