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चक्रवात 'अर्णव' कमजोर पड़ा लेकिन नेपाल का पानी ढा रहा कहर, कई जिलों में हाई अलर्ट

बिहार में बाढ़ ( ETV Bharat )

पटना: नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश का सीधा असर बिहार की नदियों पर पड़ने लगा है. गंडक नदी में लगभग चार लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई गई है. सारण जिले के अधिकारियों ने बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी पदाधिकारियों और अभियंताओं को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.