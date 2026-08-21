ETV Bharat / state

एमसीबी में हेवी रेन, गोहड़ारी नदी पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, जाम में फंसे सैकड़ों वाहन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं. मूसलाधार बारिश के चलते जनकपुर के गोहड़ारी नदी पर बना पुल डैमेज हो गया. पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक पुल करीब पांच दशक पुराना है. बारिश के फ्लो से पुल के क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है. अधिकारी का कहना है कि पानी की तेज धारा पुल के ऊपर से होकर गुजरी है, जिसके चलते पुल को काफी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का 70 फीसदी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है.

गोहड़ारी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त

इस पुल से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है. पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यदि कोई भारी वाहन यहां से गुजरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से तत्काल भारी वाहनों की आवाजाही रोकने तथा पुल के दोनों ओर मजबूत बैरिकेडिंग करने की मांग की.