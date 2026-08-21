एमसीबी में हेवी रेन, गोहड़ारी नदी पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, जाम में फंसे सैकड़ों वाहन
गोहड़ारी नदी पर बना ये पुल जनकपुर और शहडोल को जोड़ता है. पुल का करीब 70 फीसदी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 21, 2026 at 10:55 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं. मूसलाधार बारिश के चलते जनकपुर के गोहड़ारी नदी पर बना पुल डैमेज हो गया. पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक पुल करीब पांच दशक पुराना है. बारिश के फ्लो से पुल के क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है. अधिकारी का कहना है कि पानी की तेज धारा पुल के ऊपर से होकर गुजरी है, जिसके चलते पुल को काफी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का 70 फीसदी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है.
गोहड़ारी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त
इस पुल से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है. पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यदि कोई भारी वाहन यहां से गुजरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से तत्काल भारी वाहनों की आवाजाही रोकने तथा पुल के दोनों ओर मजबूत बैरिकेडिंग करने की मांग की.
जनकपुर से लगे गोहड़ारी नदी का पुल करीब 70 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो गया है. यह शहडोल-जनकपुर का मुख्य मार्ग है, जिससे रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है. पुल टूटने से सभी लोग परेशान हैं और आवागमन प्रभावित है: अजय कुमार जगवानी, व्यापारी
गुरुवार दोपहर 3 बजे से यहां रुके हुए हैं और आवागमन बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं. नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया है, जिसके कारण दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह बंद है. सभी वाहन सड़क पर खड़े हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है: अरुण कुमार जायसवाल, टूरिस्ट
गोहड़ारी नदी पर बना पुल टूट जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लोग जाम में फंसे रहे. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रास्ता चालू नहीं हो पाया है: लालजी बैगा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पतवाही
जनकपुर-चांटी मार्ग पर गोहड़ारी नदी में बना पुल करीब 50 वर्ष से अधिक पुराना है. रात नदी में तेज बहाव के कारण पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा. तेज पानी के चलते पुल के पत्थर से बने पियर क्षतिग्रस्त होकर गिर गए, जिससे पुल को नुकसान पहुंचा. मरम्मत के लिए विभाग द्वारा इस्टीमेट तैयार किया जा रहा है. दुर्घटना की आशंका को देखते हुए फिलहाल पुल के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है.पुल को लेकर जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है. स्वीकृति मिलने के बाद आगामी एक-दो माह के भीतर मरम्मत कार्य कराया जाएगा: राम प्रसाद चौधरी, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी
पुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. लोगों का कहना है कि जब तक पुल की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक भारी वाहनों को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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