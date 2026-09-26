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कवर्धा में अधिकारियों के सर्टिफाइड बेस्ट सड़क की बारिश ने खोली पोल, रोड का बड़ा हिस्सा बहा, ग्रामीणों में गुस्सा

कवर्धा में अधिकारियों ने जिस सड़क को क्वीलिटी वाली रोड बताया था. वह बारिश में बह गई. महबूब खान की रिपोर्ट

PM Janman Yojana Road
कवर्धा में पीएम जनमन योजना की सड़क बही (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 5:09 PM IST

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कवर्धा: प्रधानमंत्री जनमन योजना और पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के तहत तीन महीने पहले कवर्धा में सड़क का निर्माण किया गया. इस सड़क को बनाने में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई. सड़क निर्माण के महज तीन महीने के बाद बारिश में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया. सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. जिसकी वजह से अब इसके निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सड़क टटूटने के बाद लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा

इस सड़क का निर्माण ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने और गांवों से कृषि उपज को मुख्य मार्ग एवं बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से कराया गया था. लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. बारिश के दौरान सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा दुर्घटना का कारण भी बन सकता है.

कवर्धा में सड़क बही (ETV BHARAT)

करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क यदि इतनी कम अवधि में क्षतिग्रस्त हो रही है, तो निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री, सड़क की मजबूती और गुणवत्ता परीक्षण की जांच जरूरी है. संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सड़क की जांच करें- ग्रामीण

आवागमन में हो रही दिक्कत

सड़क टूटने का सीधा असर ग्रामीणों के दैनिक आवागमन के साथ-साथ कृषि उपज के परिवहन पर भी पड़ रहा है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं की गई तो बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो सकती है. अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है . क्या संबिधित अधिकारी और ठेकेदारों पर एक्शन होगा.

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