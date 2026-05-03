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Weather News: भीषण गर्मी के बीच बस्तर में बदला मौसम, गरज चमक के साथ हुई जोरदार बारिश

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज रविवार की शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम ने अपना करवट बदला है. तेज आंधी तूफान के साथ बस्तर जिले के अलग अलग इलाक़ो में जमकर बारिश हुई है. बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी कई इलाकों में हुई है.

दरअसल मौसम विभाग ने 5 मई तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में बारिश होने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया था. इस अलर्ट का असर बस्तर में बीते 3 दिनों से देखने को मिल रहा है. बीते 3 दिनों से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं. और देर शाम गरज चमक आसमान में होती रही. साथ ही तेज हवाएं भी चलती रही. कुछ कुछ इलाक़ो में बारिश की बूंदे भी टपकती दिखी.

बस्तर में भारी बारिश (ETV BHARAT)

तेज आंधी के साथ हुई बारिश

रविवार शाम 4 बजे जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर केशलुर इलाके में जमकर बारिश हुई. यहां तेज आंधी के कारण लोगों को परेशानी भी हुई है. आंधी के साथ बरसी बारिश से आम के पेड़ों पर लगे आम गिर गए. खेतों में लगे फसले खराब होने की स्थिति में आ गई. वहीं धान खरीदी केंद्रों में रखा हुआ धान भी तोकापाल इलाके में भीग गया है.

बस्तर में भारी बारिश से दिन में अंधेरा (ETV BHARAT)

बारिश ने बढ़ाई परेशानी

बारिश के कारण बस्तरवासियों को गर्मी से हल्की राहत जरूर मिली है. लेकिन गर्मी के मौसम में फसल लगाने वाले किसानों की चिंता इस बेमौसम बारिश ने बढ़ा दी है. किसानों की सब्जी और अन्य फसलों पर इसका असर पड़ा है. अब मूल्यांकन के बाद पता चलेगा कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है.