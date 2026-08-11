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हाड़ौती में बारिश : झालावाड़ में 12 इंच बारिश, मुकुंदरा टनल में सीपेज, नौनेरा से 4 लाख क्यूसेक पानी की निकासी

मुकुंदरा टनल के अंदर पानी संग्रहण के लिए टैंक बनाए गए हैं, जिनसे पंप के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है.

HEAVY RAIN IN HADOTI
बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 9:47 AM IST

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कोटा/इटावा/ बूंदी: हाड़ौती में सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई. इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. झालावाड़ जिले में 24 घंटे में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके चलते कालीसिंध और परवन समेत कई नदियां उफान पर आ गई हैं. परवन पहले कालीसिंध में मिलती है और उसके बाद कालीसिंध चंबल में मिलती है. इससे चंबल नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया. इस साल पहली बार हाड़ौती की नदियां उफान पर आई हैं. कोटा से धौलपुर तक नदियों में उफान देखा जा रहा है. कई स्टेट हाईवे भी भारी बारिश से प्रभावित हुए है. इनमें नदी की पुलियाओं पर पानी आने के चलते बंद हो गए हैं.दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के एरिया में बनाई गई टनल में भी पानी प्रवेश कर गया है. यहां से गुजर रहे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मुकुंदरा टनल में भरा सीपेज का पानी: भारी बारिश के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनी टनल में पहाड़ी से पानी प्रवेश कर गया. कुछ जगहों पर करीब एक फीट तक पानी भर गया. यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि सीपेज का पानी आ रहा है. पानी के संग्रहण के लिए अंदर टैंक बनाए गए हैं, जिनसे पंप के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है. वर्तमान में पानी अधिक आने से पंपिंग क्षमता कम पड़ रही है. इसे बढ़ाया जाएगा. टनल में ट्रायल रन चल रहा है और रास्ता बंद नहीं किया गया है. वाहन चालकों को धीरे और सुरक्षित निकलने की सलाह दी गई है.

हाड़ौती में बारिश. (ETV Bharat Kota)

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नौनेरा बैराज से 4.03 लाख क्यूसेक पानी की निकासी: जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने बताया कि कालीसिंध नदी पर बने नौनेरा बैराज के 19 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. यहां से 4.03 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है. बैराज में इनफ्लो 3.86 लाख क्यूसेक है. बैराज का लेवल 214 मीटर पर मेंटेन किया जा रहा है. गेटों की कुल ओपनिंग 95 मीटर है. डैम से 10 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ने की क्षमता है.

पुलियाओं पर पानी आने से कई स्टेट हाईवे बंद: चंबल नदी के उफान के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं. कालीसिंध से सारा पानी चंबल नदी में जा रहा है, हालांकि पानी की निकासी नहीं हो रही है. इसके बावजूद चंबल नदी मंडावरा के बाद से उफान पर आ गई है. उसके चलते कई रास्ते रुक गए हैं. कोटा के इटावा से खतौली होकर सवाई माधोपुर जाने वाले मार्ग पर झरेल पुलिया पर 6 फीट से अधिक पानी होने से आवागमन बंद है. यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण चल रहा है. इसी तरह चंबल नदी की सुल्तानपुर-कापरेन के बीच रोटेदा पुलिया पर 2 फीट पानी आ गया है. यह स्टेट हाईवे 37 ए बारां के मनोहरथाना से बूंदी के नैनवा होते हुए जयपुर के दूदू तक जाता है. यहां भी आवागमन ठप है.

HEAVY RAIN IN HADOTI
बारिश के पानी से रास्ता हुआ ब्लॉक (ETV Bharat Bundi)

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बारिश में अंतिम संस्कार के लिए जूझते रहे परिजन: कोटा के दीगोद क्षेत्र के उदपुरिया और झालावाड़ के कलमंडी गांव में मुक्तिधाम की बदहाल स्थिति सामने आई. टीनशेड नहीं होने के कारण परिजनों को छतरियों और तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा. उदपुरिया में सीता बाई के निधन के बाद परिजनों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से टीनशेड लाकर अस्थाई व्यवस्था की. कलमंडी में भी शोभाराम गुर्जर के अंतिम संस्कार में लोगों को घंटों तक चद्दर पकड़कर खड़ा रहना पड़ा.

HEAVY RAIN IN HADOTI
टनल में आया बारिश का पानी. (ETV Bharat Kota)

बूंदी में मूसलाधार: सोमवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने बूंदी को जलमग्न कर दिया. 24 घंटे में 131 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. नवल सागर झील ओवरफ्लो होने से पुराने शहर की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी का तेज बहाव आया. तलाई मोहल्ला, महावीर कॉलोनी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी और देवपुरा में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ. कई वाहन पानी में बह गए.जिला प्रशासन ने रेस्क्यू टीमें तैनात की हैं. कलेक्टर हरफूल सिंह यादव स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है. इंद्रगढ़ के चाकन बांध की भराव क्षमता 17 फीट है और उस पर चादर चलने लगी है. वहीं चंबल के उफान से हाईवे-37ए पर रोटेदा-मंडावरा मार्ग पर रोटेदा पुलिया को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. नैनवां में 69 और तालेड़ा में 65 एमएम बारिश दर्ज हुई.

HEAVY RAIN IN HADOTI
बूंदी में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat Bundi)

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MUKUNDRA TUNNEL FLOODED
12 INCHES OF RAINFALL IN JHALAWAR
WATER RELEASED FROM NAINERA BARRAGE
कालीसिंध और परवन नदियां उफान पर
HEAVY RAIN IN HADOTI

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