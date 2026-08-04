ETV Bharat / state

गुरुग्राम एक बार फिर हुआ पानी पानी, तेज़ बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया, जिससे सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं. सबसे ज्यादा परेशानी सुखराली चौक पर देखने को मिली, जहां सड़क पर पानी भरने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा.

कई रास्तों पर भरा पानी : सिर्फ सुखराली चौक ही नहीं, बल्कि राजीव चौक, इफको चौक, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, हीरो होंडा चौक और उद्योग विहार समेत कई प्रमुख मार्गों पर भी जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. कई जगह वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दिए, जबकि दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा. हर साल मानसून से पहले नगर निगम और GMDA की ओर से जलभराव से निपटने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन तेज बारिश में ये दावे एक बार फिर खोखले साबित होते नजर आए.

गुरुग्राम एक बार फिर हुआ पानी पानी (ETV Bharat)

जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग : स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बरसात में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला गया. लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है.