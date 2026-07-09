गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश, DM ने की स्कूलों की छुट्टी; सामान्य जीवन हुआ अस्त-व्यस्त
गाजियाबाद में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है.
Published : July 9, 2026 at 10:22 AM IST
गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. इसके चलते सड़कों पर जलभराव और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कई इलाकों में तो हालत बद से बदतर हो चुके हैं. सड़कों पर एक फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है. पॉश इलाकों में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है. गाजियाबाद में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गुरुवार 9 जुलाई 2026 को जनपद के सभी सरकारी निजी अशासकीय सहायता प्राप्त और विभिन्न वोटों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की शैक्षिक गतिविधियां स्थगित रहेगी. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
VIDEO | Heavy rain lashes Ghaziabad triggering waterlogging in some parts of the city. Visuals from Sahibabad.— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/EMikDiReuk
जिला प्रशासन द्वारा सभी शैक्षिक संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. मानसून से पहले नगर निगम द्वारा नालों की सफाई को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं लेकिन जलभराव ने साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर कोई खास काम नहीं हुआ है. हालांकि, कई इलाकों में नगर निगम द्वारा पानी की निकासी के लिए पंप लगाए गए हैं. हाल ही में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा, 8 से 10 जुलाई के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया था. येलो अलर्ट में अत्यधिक बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई थी. जिला प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है.
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