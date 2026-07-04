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डूंगरपुर में डेढ़ घंटे में 2.5 इंच बरसात: भोईवाड़ा में बाइक-स्कूटी बही, सीवरेज कार्य की लापरवाही से सड़कें उखड़ीं

भारी बारिश से बही बाइक ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद डूंगरपुर में बरसात का दौर चल रहा है. शुक्रवार रात को डूंगरपुर शहर समेत जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई. शहर में डेढ़ घंटे में ढाई इंच बारिश रिकॉर्ड की गई. इससे पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गईं और सीवरेज लाइन निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. बारिश के बाद भोईवाड़ा सहित आसपास के कई मोहल्लों की सड़कें जगह-जगह से उखड़ गईं और गहरे गड्ढे बन गए. इन गड्ढों में कई दोपहिया वाहन फिसलकर गिर गए, जिससे लोगों को चोटें भी आईं. डेढ़ घंटे में शहर हुआ जलमग्न, वाहन बहे: रात 10 बजे शुरू हुई तेज बारिश से मोची बाजार, कानेरा पोल, भोईवाड़ा, घाटी मोहल्ले में 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा. पानी के तेज बहाव में भोईवाड़ा में स्कूटी लेकर जा रहे एक व्यक्ति की स्कूटी फंसकर बहने लगी. लोगों ने उसे बचाया. एक घर के बाहर खड़ी बाइक भी बहने लगी तो लोगों ने रस्सियों से बांधकर रोका. ब्रह्मस्थली कॉलोनी में भी एक बाइक मलबे में फंसी मिली. हालांकि, ये बाइक किसकी है, ये पता नहीं चला. बारिश से सड़कों की हालत ऐसी हो गई (ETV Bharat Dungarpur) शहर की कई निचली कालोनियों में जल भराव हो गया. करीब डेढ़ घंटे तक मूसलाधार बरसात का दौर चलता रहा. इसके बाद बारिश की रफ्तार कम हुई, लेकिन पूरी रात रुक रुककर कभी हल्की तो कभी तेज बरसात हुई. ऐसे में अभी ओर अच्छी बरसात की उम्मीद है. डूंगरपुर शहर समेत जिले के धंबोला, सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र, देवल में भी अच्छी बरसात हुई है.