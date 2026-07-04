डूंगरपुर में डेढ़ घंटे में 2.5 इंच बरसात: भोईवाड़ा में बाइक-स्कूटी बही, सीवरेज कार्य की लापरवाही से सड़कें उखड़ीं
शहर के जिन इलाकों में सीवरेज लाइन का काम चल रहा था, वहां परेशानी ज्यादा हुई. पाइपलाइन के आसपास की मिट्टी बारिश में बह गई.
Published : July 4, 2026 at 1:36 PM IST
डूंगरपुर: राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद डूंगरपुर में बरसात का दौर चल रहा है. शुक्रवार रात को डूंगरपुर शहर समेत जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई. शहर में डेढ़ घंटे में ढाई इंच बारिश रिकॉर्ड की गई. इससे पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गईं और सीवरेज लाइन निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. बारिश के बाद भोईवाड़ा सहित आसपास के कई मोहल्लों की सड़कें जगह-जगह से उखड़ गईं और गहरे गड्ढे बन गए. इन गड्ढों में कई दोपहिया वाहन फिसलकर गिर गए, जिससे लोगों को चोटें भी आईं.
डेढ़ घंटे में शहर हुआ जलमग्न, वाहन बहे: रात 10 बजे शुरू हुई तेज बारिश से मोची बाजार, कानेरा पोल, भोईवाड़ा, घाटी मोहल्ले में 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा. पानी के तेज बहाव में भोईवाड़ा में स्कूटी लेकर जा रहे एक व्यक्ति की स्कूटी फंसकर बहने लगी. लोगों ने उसे बचाया. एक घर के बाहर खड़ी बाइक भी बहने लगी तो लोगों ने रस्सियों से बांधकर रोका. ब्रह्मस्थली कॉलोनी में भी एक बाइक मलबे में फंसी मिली. हालांकि, ये बाइक किसकी है, ये पता नहीं चला.
शहर की कई निचली कालोनियों में जल भराव हो गया. करीब डेढ़ घंटे तक मूसलाधार बरसात का दौर चलता रहा. इसके बाद बारिश की रफ्तार कम हुई, लेकिन पूरी रात रुक रुककर कभी हल्की तो कभी तेज बरसात हुई. ऐसे में अभी ओर अच्छी बरसात की उम्मीद है. डूंगरपुर शहर समेत जिले के धंबोला, सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र, देवल में भी अच्छी बरसात हुई है.
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सीवरेज लाइन के गड्ढे बने जानलेवा: स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 15 दिन पहले आरयूआईडीपी के तहत सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी. पाइपलाइन डालने के बाद गड्ढों को केवल मिट्टी से भर दिया गया, स्थायी पुनर्निर्माण नहीं हुआ. शुक्रवार रात की बारिश में यह मिट्टी बह गई और डामर की परत उखड़ गई. भोईवाड़ा से कोतवाली जाने वाले मुख्य मार्ग सहित कॉलोनी की अधिकांश आंतरिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं. पानी भरने से गड्ढे नजर नहीं आए और कई बाइक-स्कूटी चालक गिर गए. एक ऑटो और कार भी धंसी सड़क पर फंस गए. रात में ही लोगों ने मिलकर वाहनों को बाहर निकाला.
आवाजाही प्रभावित, कार्रवाई की मांग: स्थानीय निवासी विजय कुमार भोई, गोपाल प्रजापत और सतीश जैन का कहना था कि घरों के सामने गहरे गड्ढों से आवाजाही मुश्किल हो गई है. शनिवार सुबह स्कूल बसें मोहल्ले में नहीं पहुंच सकीं, जिससे कई बच्चे स्कूल नहीं जा सके. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और आरयूआईडीपी अधिकारियों से क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत, गड्ढों को भरने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
कहां कितनी बारिश, अलर्ट जारी: कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम के अनुसार जिले में शनिवार सुबह 8 बजे तक औसत 29.11 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई. डूंगरपुर 68 एमएम, धंबोला 59 एमएम, सोम-कमला-अम्बा 42 एमएम, देवल 30 एमएम दर्ज. मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक दक्षिणी राजस्थान के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है. शनिवार को ऑरेंज, 5 जुलाई को येलो और 6-7 जुलाई को फिर ऑरेंज अलर्ट है.