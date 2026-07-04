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पीएम मोदी के पचपदरा दौरे से पहले मौसम हुआ खराब, हाईवे किनारे लगे होडिंग बैनर फटे

बालोतरा : प्रदेश में कई जगह भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. बालोतरा में मौसम खराब हो गया है. शनिवार को पीएम के दौरे और पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर की गई तैयारियों को इस बारिश ने बिगाड़ दिया. तूफान और हवाओं की वजह से हाईवे किनारे पर लगे पीएम मोदी के बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर आदि फट गए. वहीं, खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी हेलीकॉप्टर की बजय सड़क मार्ग से जोधपुर से पचपदरा आना पड़ा.

सीएम ने पदपचरा में किया निरीक्षण : सीएम ने शुक्रवार शाम को पचपदरा पहुंचकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में शनिवार को प्रस्तावित कार्यक्रम के स्थल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया. मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के कंट्रोल रूम सहित विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक भी ली. उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्बाध एवं सुचारू रखी जाएं.