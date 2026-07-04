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पीएम मोदी के पचपदरा दौरे से पहले मौसम हुआ खराब, हाईवे किनारे लगे होडिंग बैनर फटे

प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश का दौर जारी है. पचपदरा में भी पीएम के दौरे से पहले मौसम खराब हो गया है.

पीएम मोदी के बैनर और होर्डिंग्स फटे
पीएम मोदी के बैनर और होर्डिंग्स फटे (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : July 4, 2026 at 11:10 AM IST

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बालोतरा : प्रदेश में कई जगह भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. बालोतरा में मौसम खराब हो गया है. शनिवार को पीएम के दौरे और पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर की गई तैयारियों को इस बारिश ने बिगाड़ दिया. तूफान और हवाओं की वजह से हाईवे किनारे पर लगे पीएम मोदी के बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर आदि फट गए. वहीं, खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी हेलीकॉप्टर की बजय सड़क मार्ग से जोधपुर से पचपदरा आना पड़ा.

सीएम ने पदपचरा में किया निरीक्षण : सीएम ने शुक्रवार शाम को पचपदरा पहुंचकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में शनिवार को प्रस्तावित कार्यक्रम के स्थल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया. मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के कंट्रोल रूम सहित विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक भी ली. उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्बाध एवं सुचारू रखी जाएं.

पचपदरा में मौसम खराब (वीडियो ईटीवी भारत बालोतरा)

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उन्होंने कहा कि आमजन के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा में एचपीसीएल के एक पेट्रोल पंप आउटलेट का उद्धघाटन किया. इस दौरान अचानक मौसम में करवट ली और तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. करीब एक घंटे तक हुई तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह पचपदरा में लगाए गए पीएम के होर्डिंग्स और बैनर फट गए.

Last Updated : July 4, 2026 at 11:10 AM IST

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