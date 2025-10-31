धनबाद में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, 8 लेन सड़क बनी तालाब, आवागमन प्रभावित

धनबाद में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, 8 लेन सड़क बनी तालाब, आवागमन प्रभावित
धनबाद में बारिश की वजह से अपार्टमेंट के बेसमेंट में बारिश का पानी घुस गया, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई.
धनबाद: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर कोयलांचल में भी देखने को मिल रहा है. यहां देर शाम हुई बारिश के बाद 8 लेन सड़क बारिश के पानी से लबालब भर गई. जिले के बिनोद बिहारी चौक से कुछ दूरी पर 8 लेन सड़क में जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क पर लबालब बारिश का पानी होने की वजह से दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी.
बारिश के पानी में फंसे लोगों के वाहन
इस दौरान सड़क पर लोग अपने-अपने वाहनों को बारिश की पानी से बाहर निकालते हुए देखे गए. दरअसल, झारखंड की पहली 8 लेन वाली सड़क को धनबाद में करोड़ों रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन सड़क बनाने वक्त बारिश के पानी की निकासी के पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया गया.
आवागमन प्रभावित
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी तेज बारिश होती है तो बिनोद बिहारी चौक से करीब आधे किलोमीटर दूरी पर स्थित नावाडीह सड़क पूरी तरह लबालब हो जाती है, जिससे वाहनों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित होता है. इसके आसपास कई घर, मार्केट और फ्लैट हैं. इनमें रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत होती है.
अपार्टमेंट में घुसा बारिश का पानी
धनबाद में भारी बारिश के बाद सड़क से लेकर अपार्टमेंट में पानी घुस चुका है. स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क निर्माण के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था नही की गई, जिसकी वजह से बारिश होने पर ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है.
