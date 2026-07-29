धमतरी में रिकॉर्डतोड़ बारिश: नगरी ब्लॉक में आज स्कूल कॉलेज बंद, कलेक्टर ने जारी की एडवाइजरी
बारिश की वजह से नगरी ब्लॉक और मगरलोड में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 4:21 PM IST
धमतरी: लगातार हो रही बारिश से नगरी ब्लॉक और मगरलोड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. मूसलाधार बारिश की वजह से नगरी और मगरलोड में सभी नदी नाले उफान पर हैं. कई जगहों पर तो पुल के ऊपर से नदी नालों का पानी गुजर रहा है. लोग उफनते नदी नालों को पार करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं.
नगरी ब्लॉक में आज स्कूल बंद
मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने नगरी विकासखंड के सभी सरकारी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी है. कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि लगातार बारिश के कारण कई गांवों की सड़कें जलमग्न हैं, नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. ऐसी स्थिति में छात्रों का स्कूल पहुंचना जोखिम भरा साबित हो सकता है. इसे देखते हुए 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है.
बारिश के दौरान नदी-नालों, पुराने पुल-पुलियों और जलभराव वाले क्षेत्रों को पार करने से लोग बचें. किसी भी आपदा या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल जिला स्तरीय बाढ़ कंट्रोल रूम 07722-232249 पर दें, कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय है: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
एक जून से 29 जुलाई तक 559 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में एक जून से 29 जुलाई तक 559 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है. मौसम विभाग से मिली जानकारी को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने लोगों से बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, आवश्यक दवाइयों, सूखा खाद्य सामग्री, पेयजल, टॉर्च, रेडियो, रस्सी और जरूरी दस्तावेजों सहित आपातकालीन किट तैयार रखने की सलाह दी है. साथ ही पालतू पशुओं को समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की अपील भी की है.
बाढ़ का पानी पीने या उससे भोजन तैयार करने से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें और बच्चों को नदी-नालों तथा बाढ़ के पानी के आसपास न जाने दें. जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त राशन उपलब्ध है और पात्र हितग्राही नियमानुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
महिला एवं बाल विकास विभाग को मिले निर्देश
कलेक्टर ने जिला शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी निर्देश दिए कि जहां आवश्यकता महसूस हो, वहां विद्यार्थियों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया जाए. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक सतर्क रहें, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और अफवाहों से दूर रहें.
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