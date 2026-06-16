दिल्ली में झमाझम बारिश, प्री-मानसून की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में प्री-मानसून गतिविधियों ने दस्तक दे दी है.
Published : June 16, 2026 at 10:04 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में छाए काले बादलों के बीच हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई. मौसम विभाग का कहना है कि यह प्री-मानसून गतिविधियों का असर है और आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार की सुबह लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई. सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई. ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों की हैं, जहां बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया. आसमान में छाए बादलों और बारिश की फुहारों ने राजधानी को एक अलग ही रंग में रंग दिया. सड़कों पर चलते वाहन और बारिश का नजारा लोगों को गर्मी से राहत का एहसास कराता दिखाई दिया.
तापमान में गिरवाट
बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. सुबह के समय जहां गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया. पार्कों, बस स्टॉप और बाजारों में लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए. हालांकि, बारिश की वजह से कुछ इलाकों में यातायात की रफ्तार धीमी भी हुई.
#WATCH | दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में अचानक बदलाव के साथ कुछ हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
वीडियो आर.के. पुरम इलाके से है। pic.twitter.com/qbwcmFspZy
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में प्री-मानसून गतिविधियों ने दस्तक दे दी है. विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है.
ये भी पढ़ें: