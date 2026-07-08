दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव, सिविक एजेंसियों की खुल गई पोल
लगातार हो रही बारिश के बाद कई सड़कों और अंडर पास में पानी भर गया है जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है.
Published : July 8, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार को भी झमाझम बारिश जारी है. बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. इस बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कों पर जलभराव हो गया है. अंडरपास में जलभराव होने से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है. दिल्ली सरकार ने कई दावे किए थे कि इस बार मानसून के दौरान जलभराव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. लेकिन पहली बारिश ने ही दिल्ली सरकार के कई दावों की पोल खोल दी है.
ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके के ओखला अंडरपास में सरिता विहार जाने वाले लेन पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या देखने को मिली. जहां तकरीबन 1 फीट पानी अंडरपास के बीचों-बीच दिखाई दिया. वहीं राहगीर अंडरपास में जलभराव खत्म होने का इंतजार करते दिखाई दिए.
राहगीर विजय बताते हैं कि हम बदरपुर से आ रहे हैं. दिल्ली में बारिश तेज हो रही है और सड़क पर कई जगह जलभराव की समस्या मुझे देखने को मिली, जिसकी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है. अभी ओखला अंडरपास में भी दूसरी लेन पर भी जलभराव की समस्या देखी जा रही है. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार इस पर ध्यान दें. क्योंकि अभी मानसून की पहली बारिश है. इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए अन्यथा यातायात प्रभावित होता है.
वहीं राहगीर वरुण आर्य बताते हैं कि अभी मौसम की पहली बारिश है और पहली बारिश में ही कई जगह पर सड़क पर जलभराव देखने को मिल रहा है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए .क्योंकि कई बार जलभराव होने की वजह से कई दुर्घटनाएं हो जाती है. सड़क पर पानी ना भरे इसकी पूरी व्यवस्था की जाए. जगह-जगह पर पंप लगाया जाना चाहिए. ताकि बारिश के दौरान भी ट्रैफिक सुगम तरीके से चलता रहे.
वहीं, राहगीर ओम प्रकाश का कहना हैं कि सड़क पर जलभराव न हो. यह सरकार को सोचना चाहिए. क्योंकि बारिश के दौरान सबसे ज्यादा यातायात प्रभावित होता है. सड़क पर अगर पानी भरा होता है तो यातायात करने में भी डर रहता है. इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.
आपको बता दें कि दो दिन से हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर जलभराव की समस्या देखी जा रही है. जहां साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला अंडरपास और साउथ ईस्ट के डीसीपी दफ्तर के बाहर भी सड़कों पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या देखी गई है. बदरपुर इलाके में भी जलभराव की समस्या से जूझते हुए लोग दिखाई दिए.
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