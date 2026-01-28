ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बड़ी ठंड, प्रदूषण से राहत, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली में बुधवार सुबह हल्का कोहरा रह सकता है. दिन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का कहर जारी
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का कहर जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 8:33 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मंगलवार सुबह से हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम का मजार पूरी तरह से बदल गया है बारिश की वजह से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है. बीते दिन मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए थे. तेज हवाएं भी चल रही थीं. कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा का यह दौर रुक- रुककर शाम तक चलता रहा.

जहां तक तापमान का सवाल है तो मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. सोमवार को यह 23.2 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया था. यानी इसमें छह डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. हवा में नमी का स्तर 100 से 78 प्रतिशत रहा.

आज का मौसम का हाल

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली में बुधवार सुबह हल्का कोहरा रह सकता है. दिन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. हालांकि वर्षा होने की संभावना नहीं है. अगले चार दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान छह से 12 डिग्री तक उतार चढ़ाव की स्थिति में रह सकता है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सात दिनों तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. 29 और 31 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. बुधवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना है। वहीं, 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 239 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 232 गुरुग्राम में 238 गाजियाबाद में 244 ग्रेटर नोएडा में 225 और नोएडा में 228 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

