दिल्ली-एनसीआर में बारिश बनी मुसीबत: कई इलाके जलमग्न, 9 से ज्यादा मकान गिरे, AAP ने उठाए सवाल
दिल्ली में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने सरकारी दावे की खोली पोल, पार्षद कृष्ण जाखड़ ने जलभराव वाली सड़कों पर चलायी नाव,वीडियो चर्चा में.
Published : August 8, 2026 at 12:36 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने पूरी दिल्ली को जलमग्न कर दिया. दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की वजह से सड़कों पर यातायात पूरी तरह बाधित रही. इस बारिश ने दिल्ली सरकार के सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी. सरकार के द्वारा मानसून से पहले यह दावा किया गया था कि इस बार मानसून के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या नहीं देखने को मिलेगी. क्योंकि समय से पहले सरकार के द्वारा सभी नालों की सफाई कराई जा रही है. लेकिन बारिश के दौरान जिस तरह से जलभराव की समस्या सामने आई है वह दिल्ली सरकार के सभी दावों की पोल खोल रही है.
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने दी सफाई
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने बताया कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर हमारा काम अभी भी चल रहा हैं और जहां भी लैंड ड्रेनेज का काम चलेंगे वहां पर यह दिक्कत तो अभी आएगी. विपक्ष जो वीडियो डाल रहा है वह आज की समस्या का नहीं है जो पिछले 10 से 11 साल से काम नहीं हुआ उसका वीडियो वो डाल रहे हैं.
मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली की जनता बता रही है कि जो मेन-मेन पॉइंट्स थे वॉटर लॉगिंग के वहां पर इस बार किसी भी प्रकार का वॉटर लॉगिंग नहीं हुआ है. दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां गांव में देहात में वाटरलॉगिंग दिखाई देता है वहां पर अभी हमारा काम चल रहा है .आने वाले समय पर ड्रेन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और वॉटर लॉगिंग नहीं होगा.
दिल्ली में 9 से ज्यादा मकान गिरे
बारिश के दौरान दिल्ली में 9 से ज्यादा इमारत ढहने की सूचना फायर विभाग को मिली थी. वहीं, दिल्ली के कई सड़कों पर वॉटर लॉगिंग की वजह से लोगों को यातायात करते समय गढ़ों में गाड़ी गिर गई. जिससे जाम की भीषण समस्या देखने को मिली. वाहनों की रफ्तार थमने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्ली की सड़क तालाब बनी हुई थी.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हुआ। वीडियो गांधी नगर इलाके से है। pic.twitter.com/HfSvkcbLPD— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
ग्रेटर कैलाश इलाके में जल भराव में चली नाव:
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जल भराव को सड़क पर देख लोगों ने नाव चलाना शुरु कर दिया. कई ऐसे दृश्य दिल्ली में शुक्रवार को देखने को मिले जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं या किसी गांव या देहात में. हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने यह आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में दिल्ली के सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगा।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
वीडियो आउटर रिंग रोड सराय काले खां से है। pic.twitter.com/4bQr0o52iP
सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल
दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें आम हैं, लेकिन ग्रेटर कैलाश के अलकनंदा से आई ये तस्वीरें कुछ अलग हैं. यहां सड़क पर इतना पानी जमा हुआ था कि पार्षद नाव लेकर ही निकल पड़े. चिराग दिल्ली के पार्षद कृष्ण जाखड़ का पानी के बीच बोटिंग करने का वीडियो सामने आया है. वीडियो को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने PWD मंत्री और दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं.सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार की तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं
सड़क पर नाव चलाने का वीडियो चर्चा में
चिराग दिल्ली के पार्षद कृष्ण जाखड़ जलभराव वाली सड़क पर नाव चलाते जब नजर आए,इसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है.तस्वीर भले ही आपको मजेदार लगे, लेकिन सवाल दिल्ली की जलनिकासी व्यवस्था पर है. बारिश के दौरान कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आती है. अलकनंदा में भी सड़क पर पानी भरने के बाद स्थानीय लोगों को परेशानी हुई.
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