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दिल्ली-एनसीआर में बारिश बनी मुसीबत: कई इलाके जलमग्न, 9 से ज्यादा मकान गिरे, AAP ने उठाए सवाल

शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने सरकार के दावों पर पानी फेरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने पूरी दिल्ली को जलमग्न कर दिया. दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की वजह से सड़कों पर यातायात पूरी तरह बाधित रही. इस बारिश ने दिल्ली सरकार के सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी. सरकार के द्वारा मानसून से पहले यह दावा किया गया था कि इस बार मानसून के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या नहीं देखने को मिलेगी. क्योंकि समय से पहले सरकार के द्वारा सभी नालों की सफाई कराई जा रही है. लेकिन बारिश के दौरान जिस तरह से जलभराव की समस्या सामने आई है वह दिल्ली सरकार के सभी दावों की पोल खोल रही है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने दी सफाई

दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने बताया कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर हमारा काम अभी भी चल रहा हैं और जहां भी लैंड ड्रेनेज का काम चलेंगे वहां पर यह दिक्कत तो अभी आएगी. विपक्ष जो वीडियो डाल रहा है वह आज की समस्या का नहीं है जो पिछले 10 से 11 साल से काम नहीं हुआ उसका वीडियो वो डाल रहे हैं.

शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने सरकार के दावों पर पानी फेरा (ETV Bharat)

मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली की जनता बता रही है कि जो मेन-मेन पॉइंट्स थे वॉटर लॉगिंग के वहां पर इस बार किसी भी प्रकार का वॉटर लॉगिंग नहीं हुआ है. दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां गांव में देहात में वाटरलॉगिंग दिखाई देता है वहां पर अभी हमारा काम चल रहा है .आने वाले समय पर ड्रेन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और वॉटर लॉगिंग नहीं होगा.

दिल्ली में 9 से ज्यादा मकान गिरे

बारिश के दौरान दिल्ली में 9 से ज्यादा इमारत ढहने की सूचना फायर विभाग को मिली थी. वहीं, दिल्ली के कई सड़कों पर वॉटर लॉगिंग की वजह से लोगों को यातायात करते समय गढ़ों में गाड़ी गिर गई. जिससे जाम की भीषण समस्या देखने को मिली. वाहनों की रफ्तार थमने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्ली की सड़क तालाब बनी हुई थी.