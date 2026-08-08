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दिल्ली में भारी बारिश का कहर, नाले में बह गया युवक, तलाश जारी

वही, नाले में बहे युवक के पिता सुनील बताते हैं कि मेरा बेटा नोएडा में एक कंपनी में काम करता था. शाम को 7:30 जब वह वापस घर आ रहा था तब मुझे लोगों ने बताया कि आपका बेटा नाले में गिरकर बह गया है, तब से अभी तक मेरा बेटा नहीं मिला है. मेरा प्रशासन से निवेदन है कि मेरे बेटे की तलाश कर दे, हम लोग बहुत चिंतित है.

राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हुई है. इस बारिश में दिल्ली पूरी तरह पानी पानी हो गई. दिल्ली की सड़क और दिल्ली के कई कॉलोनी में 3 से 4 फीट का जलभराव देखा गया इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया. इसी कड़ी में मदनपुर खादर इलाके के प्रियंका कैंप में एक युवक फ्लड के नाले में बह गया. आसपास के लोगों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, मगर नाले का पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक चंद मिनट में ही बह गया.

नई दिल्ली: दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके के प्रियंका कैंप में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक युवक नाले में बह गया. वही इस घटना की सूचना मिलते ही युवक के परिजन मौके पर पहुंचे. युवक की तलाश शुरू कर दी गई है. इसके बाद जब उसका पता नहीं चला तो तुरंत इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी लेकिन अभी तक युवक का कहीं पता नहीं चल पाया है. फिलहाल गोताखोरों की टीम के द्वारा युवक की तलाश की जा रही है.

युवक को नाला पार करने रोका गया था

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भगवान झा बताते हैं कि कल बहुत बारिश हो रहा था, जिसके वजह से नाला ओवरफ्लो होकर पानी बह रहा था. नाले को पार करने के लिए कैंप आने का रास्ता बनाया गया है, वह पूरी तरह डूब चुका था और उसका रेलिंग थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा था तभी प्रियंका कैंप में रहने वाला एक युवक अपने घर आने के लिए जब नाला को पार करने की कोशिश कर रहा था तो पहले वह अपना बैग मेरे तरफ फेंकता है, तब तक नाले का बहाव को देखते हुए मैंने युवक को आने से मना किया लेकिन वह नहीं माना और जैसे ही रेलिंग पर चढ़ा, वह फिसल कर तेज बहाव वाले नाले में गिर गया. इसके बाद हम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाले का बहाव तेज होने की वजह से युवक चंद सेकंड में ही बह गया.

तलाशी और बचाव कार्य जारी है

इस पुरे मामले में साउथ ईस्ट के DCP हेमंत तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार 07 अगस्त को सरिता विहार पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक लड़का नाले में बह गया है. यह PCR कॉल ज़रूरी कार्रवाई के लिए SI रोशन लाल को सौंपी गई. इसके बाद, SI रोशन लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. यानी प्रियंका कैंप नाला, मदनपुर खादर, दिल्ली जहाँ शिकायतकर्ता मनीष (पिता राज किशोर, निवासी भीम कॉलोनी, अली विहार, उम्र लगभग 23 साल) मौजूद मिला.

पूछताछ के दौरान, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका दोस्त अंकित (पिता सुनील, निवासी E-13, भीम कॉलोनी, अली विहार,उम्र लगभग 18 साल) नोएडा से लौट रहा था. जब वह प्रियंका कैंप नाले के पास पहुँचा तो उसका पैर फिसल गया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले के तेज़ बहाव में बह गया. इसके तुरंत बाद, लापता व्यक्ति को खोजने के लिए DDMA ईस्ट रेस्क्यू टीम और दिल्ली फायर सर्विस (फायर टेंडर WT-74) की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया. हालाँकि लगातार तलाशी के बावजूद लापता व्यक्ति का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. आगे भी तलाशी और बचाव कार्य जारी है.

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