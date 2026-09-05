दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मथुरा रोड पर गिरा पेड़, टला बड़ा हादसा
दिल्ली में मौसम विभाग के द्वारा आज 5 सितंबर को भारी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी दी गई थी.
Published : September 5, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं अब इसका असर दिल्ली के सड़कों पर भी देखा जा रहा है. जहां सड़क पर जल भराव और जाम की भीषण समस्या तो देखी ही जा रही है. इसी कड़ी में मथुरा रोड पर पेड़ गिर जाने से इस सड़क से यातायात करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ.
वहीं मथुरा रोड पर दुकान लगाने वाले विनोद बताते हैं कि आज दोपहर तकरीबन 12:00 बजे के आसपास एक पेड़ जड़ से उखड़कर मथुरा रोड पर गिर गया था. इस घटना के बाद इसकी सूचना दिल्ली पुलिस के द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक घंटे के अंदर इसे काटकर सड़क से हटा दिया. इस दौरान यातायात भी बाधित हो रहा था. पेड़ को हटाने के बाद फिर यातायात सुचारू रूप से यहां चलने लगा है. गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है.
दिल्ली में मथुरा रोड पर गिरा पेड़, स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना
राहगीर अनिल बताते हैं कि पेड़ गिर जाने की वजह से केबल के तारें टूट गए हैं, जिसको ठीक करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं. हमें यह तो नहीं पता कि पेड़ कब गिरी थी लेकिन इससे हमारा तारों का नुकसान हुआ है. एक और राहगीर हरजीत सिंह बताते हैं कि पेड़ जड़ से उखाड़ कर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मथुरा रोड पर गिर गया था. इसके बाद नगर निगम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. पेड़ को सड़क से काट कर जल्दी हटाया गया. फिलहाल यातायात सुचारू रूप से चल रही है.
बता दें कि दिल्ली में मौसम विभाग के द्वारा आज 5 सितंबर को भारी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी दी गई थी. 6 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं तथा कुछ जगहों पर बारिश और तेज हवाएं चल रही है. भारी बारिश के चलते कुछ इलाकों में ऑरेंज/रेड अलर्ट जैसी स्थिति भी रही है. मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से बारिश कम होने लगेगी और बहुत हल्की बौछारें ही देखने को मिल सकती हैं.
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