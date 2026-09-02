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भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया

रायपुर : उत्तर ओडिशा और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया की वजह से फिर एक बार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है. बुधवार दोपहर बाद से रायपुर में बारिश फिर से शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने 1 और 2 सितंबर को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है. इसके साथ ही कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने भारी वर्षा होने को लेकर 24 से 48 घंटे के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है.





मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट



बुधवार को मौसम विभाग ने भारी वर्षा के लिए अरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. जारी किए गए ऑरेंज और येलो अलर्ट 24 से 48 घंटे के लिए जारी हुआ है. जिसमें प्रदेश के कई जिले शामिल हैं. इन जिलों के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.









24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना







24 घंटे के लिए येलो अलर्ट

बलरामपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम, कोरिया, मुंगेली और सूरजपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना







48 घंटे के लिए येलो अलर्ट