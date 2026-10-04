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Explainer: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का हुआ साइड इफेक्ट, फसलों पर पड़ी मौसम की मार, एक्सपर्ट से जानिए उपाए

रायपुर: 24 से 27 सितंबर के बीच रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई. बस्तर संभाग और करीब आधा दर्जन जिले बारिश की वजह से टापू बन गए. अक्टूबर महीने के शुरू होते ही मानसून की विदाई शुरू हो गई है. लेकिन बीते हफ्ते हुए हुई जोरदार बारिश का असर अब किसानों की फसलों पर दिखाई पड़ने लगा है. भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फल, फूल, अनाज के खेत और सब्जियां काफी हद तक प्रभावित हुई हैं.

बारिश के बाद खेतों में लगभग 2 से ढाई फीट तक पानी भर जाने की वजह से फल-फूल, सब्जी और दूसरी फसलों में सड़न और कीड़े लगना शुरू हो गया है. जरूरत से ज्यादा पानी होने की वजह से फसलों में बीमारियों की संभावना बढ़ गई है. कृषि वैज्ञानिक की मानें तो मौसम में अचानक आए बदलाव और तापमान में चेंज की वजह से कीट-पतंगे और बीमारियां फसलों में ज्यादा लगती हैं. सबसे ज्यादा असल फल-फूल और सब्जी को होता है. कृषि वैज्ञानिक की मानें तो ऐसे में किसानों को कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करे अपनी फसल को काफी हद तक बचा सकते हैं.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जानिए एक्सपर्ट राय

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने कहा, "पिछले सप्ताह बारिश लगातार होने के बाद मानसून का वापस जाना और इस बीच जब ठंड का आगाज होता है. यही एक ऐसा ट्रांजिशन फेज होता है जहां पर बहुत ज्यादा कीट प्रकोप और बीमारियां फसलों में दिखाई पड़ती है. बादल आद्रता और तापमान जब इन तीनों चीजों में चेंज देखने को मिलता है.

बारिश का पड़ा फसलों पर असर (ETV Bharat)

बीमारी के प्रकोप से कैसे बचाएं फसल (ETV Bharat)

ट्रांजिशन फेज की स्थिति में आप देखेंगे की जैसे सर्वप्रथम हम फलों की बात करते हैं, तो पपीते में बहुत ज्यादा रॉटिंग हो जाती है. यानी पपीते में गलन होेन होता है. इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी कई फसले हैं जिसमें लीफ ब्लाइट की समस्या आती है. अनार के फल में पत्तियों में धब्बा रोग देखने को मिलता है. यही बीमारी केले के फल में भी देखने को मिलती है. आम अमरूद और अन्य फल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप होता है: डॉक्टर घनश्याम साहू, कृषि वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

पौधों में लगे कीड़े (ETV Bharat)

चूसक और परभक्षी कीट पहुंचाते हैं नुकसान

प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू कहते हैं, यही एक ऐसा अवस्था है जिसमें चूसक कीट काटने वाला कीट और परभक्षी किट ये सभी एक साथ अपना प्रजनन करते हैं, जिससे कीटों का संक्रमण होता है. धान वर्गीय, दाल वर्गीय और तिलहन वर्गीय फसलों के लिए जैसे हमारा प्रदेश उत्पादन के लिए अग्रणी रहा है. टिड्डे(कीड़े) के मल्टीप्लिकेशन के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त मौसम होता है. टिड्डा यहीं पर सक्रिय होता है. हरा माहू, भूरा माहू जैसे कीड़े तेजी से आक्रमण करते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. वैसे ही सोयाबीन में आप देखेंगे की भींग का संक्रमण होता है. मूंग उड़द जैसी फसल में भी इसी तरह के कीड़े लग जाते हैं.

बीमारी के प्रकोप से कैसे बचाएं फसल (ETV Bharat)

किसानों की फसल हुआ खराब (ETV Bharat)

ऐसी स्थिति में विशेष रूप से किसान भाइयों को दैहिक कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए. यदि फसल में दैहिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो उन्हें नीम जनित निमास्त्र, किसान नीम ऑयल का भी स्प्रे करना चाहिए, इससे काफी हद तक कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं. जो फफूंद जनित जितनी बीमारियां हैं उनके लिए ब्लू कॉपर या कॉपर ऑयल या फिर कॉपर ऑक्सिक्लोराइड का उपयोग किया जा सकता है: डॉक्टर घनश्याम साहू, कृषि वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

बीमारी से बचाने के बताए उपाए (ETV Bharat)

बीमारी के प्रकोप से कैसे बचाएं फसल (ETV Bharat)

फसलों में लगती है बैक्टीरियल बीमारियां

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि नर्सरी अवस्था में कुछ ऐसी बैक्टीरियल बीमारियां होते हैं उसके लिए दवाइयो का उपयोग करके किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं. पिछले सप्ताह 48 घंटे तक हुई बारिश की वजह से खेत और नर्सरी में पानी में भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ. डॉक्टर घनश्याम साहू कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. जिसमें मटासी, भाठा, डोडसा और कन्हार मिट्टी है. ऐसी स्थिति में ताल- तलैया और नहरों से जुड़े जितने भी हमारे डैम हैं, वो चाहे तांदुला डैम हो या फिर धमतरी का गंगरेल डैम. जब इनके गेट खोले गए तो इसका पानी नहरों से होते हुए खेतों में भर गया. करीब 2 से ढाई दिनों तक खेतो में पानी भरा रहा. पानी के भरे रहने से सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा. खारुन और महानीदी के कछार में जो वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं उनपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा.

बीमारी के प्रकोप से कैसे बचाएं फसल (ETV Bharat)

बीमारी के प्रकोप से कैसे बचाएं फसल (ETV Bharat)

फसलों में होने वाली बीमारियां फफूंद जनित रोग: पाउडरी मिल्ड्यू, रतुआ, झुलसा और जड़ सड़न. इनमें पत्तों पर धब्बे, सफेद पाउडर जैसी परत या पौधे सूखने लगते हैं. जीवाणु जनित रोग: जीवाणु झुलसा और विल्ट. इनसे पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और पौधे अचानक मुरझा जाते हैं. विषाणु जनित रोग: मोज़ेक वायरस. इससे पत्तियों पर पीलापन और अजीब डिजाइन बन जाते हैं, पौधे का विकास रुक जाता है. अजैविक कारण: अत्यधिक तापमान, बाढ़, सूखा या पोषक तत्वों की कमी से भी फसलें बीमार जैसी हो जाती हैं.

बीमारियों की रोकथाम के उपाए बीज उपचार: बुवाई से पहले बीजों को कार्बेन्डाजिम या ट्राइकोडरमा जैसे जैविक/रासायनिक एजेंटों से उपचारित करें. रोग प्रतिरोधी किस्में: हमेशा अपने क्षेत्र के अनुकूल और रोग-प्रतिरोधी बीजों का ही चयन करें. फसल चक्र: एक ही खेत में बार-बार एक ही फसल न उगाएं, इससे मिट्टी की बीमारी कम होती है. रासायनिक और जैविक नियंत्रण: लक्षण दिखते ही मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ट्राइकोडरमा का सही मात्रा में छिड़काव करें.

फलों में होने वाली बीमारी और रोकथाम के उपाए फंगल रोग: एन्थ्रेक्नोज (आम और पपीते पर काले धब्बे), फल सड़न और पाउडरी मिल्ड्यू. लगातार नमी और बारिश से ये तेजी से फैलते हैं. बैक्टीरियल रोग: कैंकर रोग जिससे नींबू और अन्य गुठलीदार फलों की त्वचा पर फफोले या खुरदरे धब्बे बन जाते हैं. वायरल रोग: पपीते का वलय-चित्ती रोग (Papaya Ring Spot) या मोजेक वायरस, जिससे पत्तियां और फल विकृत होने लगते हैं. पर्यावरणीय समस्या: धूप से झुलसना, अत्यधिक पानी या सूखे के कारण फलों का फटना व सड़ना.

रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उपाए संक्रमित अंगों को हटाएं: रोग ग्रस्त टहनियों, पत्तियों और सड़े हुए फलों को काटकर तुरंत नष्ट कर दें. रासायनिक और जैविक नियंत्रण: फल सड़न और झुलसा के लिए कार्बेन्डाजिम, थायोफिनेट मिथाइल या जैविक फफूंदनाशक जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का छिड़काव करें. उचित जल निकासी: खेत या बगीचे में पानी न रुकने दें क्योंकि अधिक नमी से फंगस पनपती है. स्वस्थ किस्मों का चयन: हमेशा रोग-प्रतिरोधी पौधों और प्रमाणित बीजों का चुनाव करें. संतुलित खाद: मिट्टी की जांच कराकर सही मात्रा में पोषक तत्व और खाद दें.

सब्जियों में प्रमुख बीमारियां और उनके लक्षण जड़ गलन और आद्र पतन: यह मिट्टी में मौजूद फफूंद के कारण होती है. इसमें पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं, तना गल जाता है और पौधा जमीन पर गिर जाता है. झुलसा रोग: यह टमाटर, आलू और अन्य सब्जियों में लगने वाला आम फफूंद रोग है. इसमें पत्तियों पर भूरे-काले धब्बे बनते हैं. पत्तियां सूखकर मुड़ने लगती हैं. पाउडर जैसा फफूंद: इसमें पत्तियों और तनों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर या राख जैसा फफूंद जम जाता है. जिससे पौधे का विकास रुक जाता है. मोज़ेक रोग: यह विषाणु जनित रोग है. जिससे टमाटर, मिर्च, बैंगन और बेलवर्गीय सब्जियों की पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं. उन पर पीले-हरे धब्बे पड़ जाते हैं. ब्लैक रोट: यह गोभी, ब्रोकोली जैसी सब्जियों में बैक्टीरिया से होता है. जिससे पत्तियों की शिराएं काली पड़ने लगती हैं और पीले रंग के वी-आकार के धब्बे बनते हैं.

कैसे करें रोकथाम और उपचार बीज उपचार: बुवाई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक (2 ग्राम प्रति किलो बीज) से उपचारित करें ताकि शुरुआती बीमारियां न लगें. जैविक नियंत्रण: मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए खेत की तैयारी के समय मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाकर उपयोग करें, जो हानिकारक फफूंद को नष्ट करता है. रोग-प्रतिरोधी किस्में: हमेशा रोग-प्रतिरोधी किस्मों के बीजों का चयन करें, जिनमें बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है. उचित जल निकासी: खेत में पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि अधिक नमी और उमस से फफूंद व बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं. रासायनिक छिड़काव: प्रकोप अधिक होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित फफूंदनाशक या कीटनाशक का सही मात्रा में छिड़काव करें.



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