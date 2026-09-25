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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रायपुर से बस्तर तक नदी नाले उफान पर, 13 जिलों में रेन अलर्ट

शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट में भी कुछ ही घंटों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा. सुबह करीब 8 बजे के आसपास जहां जलस्तर लगभग 1 फीट 3 इंच दर्ज किया गया था, वहीं सुबह 11 बजे तक यह बढ़कर करीब 2 फीट 3 इंच हो गया। सिंचाई विभाग ने नदी के आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है.

लगातार बारिश के बीच शिवनाथ नदी के जलस्तर पर भी प्रशासन की नजर है. सिंचाई विभाग के मुताबिक राजनांदगांव क्षेत्र के चार बैराजों से कुल 14,650 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. मोगरा बैराज से 8 हजार क्यूसेक, घुमरिया से 1,250 क्यूसेक, सूखा नाला से 3,200 क्यूसेक और खातूटोला से 2,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. यह पानी शिवनाथ नदी की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले घंटों में नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना जताई गई है.

दुर्ग जिले में शुक्रवार को लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 सितंबर को जिले के सभी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है. आदेश सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और बीएसपी स्कूलों पर लागू किया गया है. हालांकि आदेश सुबह करीब 10 बजे जारी होने के कारण कई स्कूलों की मॉर्निंग और डे शिफ्ट शुरू हो चुकी थी. कई विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके थे, जिन्हें बाद में छुट्टी की सूचना मिलने पर वापस लौटना पड़ा. त्रैमासिक परीक्षा को लेकर आगे अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे.

मौसम विभाग ने उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश में बने डीप डिप्रेशन की वजह से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी थी. मौसम विभाग के मुताबिक डीप डिप्रेशन बनने के कारण प्रदेश के सभी जिलों में रविवार तक बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. यहां तक की एक ही दिन में 200 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो सकती है.

राजधानी रायपुर के भाटागांव, सुंदर नगर, महादेव घाट, प्रोफेसर कॉलोनी, पुराना विधानसभा रोड, सड्डू सहित कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर झमाझम और तेज बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी है. गुरुवार की शाम से लगातार बारिश की वजह से पानी भर रहा है. लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है.

झमाझम बारिश की वजह से राजधानी रायपुर की निचली बस्ती के साथ ही कई मोहल्ले और कुछ घरों में भी जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है. यहां तक कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़कों पर भी जल भराव देखने को मिल रहा है. रायपुर से दुर्ग की ओर जाने वाली रोड पर टाटीबंध ब्रिज के पास जल भराव की वजह से कुछ घंटे तक ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ.

रायपुर/दुर्ग/बीजापुर/कांकेर/ गरियाबंद/ बस्तर : छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. राजधानी रायपुर के साथ ही दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी और बस्तर संभाग में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं.

भारी बारिश का असर दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे पर भी पड़ा है. कुम्हारी ओवरब्रिज के पास चंदनडीह क्षेत्र में जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं.

राजनांदगांव की ओर से रायपुर जाने वाले भारी वाहनों को अंजोरा बाईपास, पुलगांव, अंडा, रिसामा, गाड़ाडीह, मर्रा, जामगांव एम, मोतीपुर और अमलेश्वर की ओर से भेजा जा रहा है। बालोद की तरफ से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी अंडा, रिसामा, गाड़ाडीह, मर्रा, जामगांव एम, मोतीपुर और अमलेश्वर का रूट सुझाया गया है.

वहीं ट्रांसपोर्ट नगर, भिलाई और नेशनल हाईवे से रायपुर जाने वाले वाहनों को अहिरवारा मोड़, कुम्हारी, मुरमुंडा, कोचेबंद, मलपुरी कला, भालेसर, कंडरका, पथरीडी, उरला और बिरगांव होकर जाने की सलाह दी गई है. भिलाई और बीएसपी कर्मचारियों के लिए उतई, सेलूद, फूंडा और मोतीपुर मार्ग का विकल्प बताया गया है.

दुर्ग के थाने में घुसा पानी

लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसका असर अब पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों पर भी दिखाई देने लगा है. दुर्ग के कोतवाली थाना परिसर में बारिश का पानी घुसने से पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी धीरे-धीरे थाना परिसर से होते हुए कार्यालय के कमरों तक पहुंच गया. कमरों में पानी पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने तत्काल जरूरी दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य सामान को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू किया. पुलिसकर्मियों ने कोशिश की कि पानी की वजह से महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.पुलिसकर्मी करीब 24 घंटे से अलग-अलग पाली में कमरों और कार्यालय के हिस्सों से पानी बाहर निकालने में जुटे हुए हैं.

दुर्ग के थाने में घुसा पानी (ETV BHARAT)

13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने दुर्ग समेत प्रदेश के 13 जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. अलर्ट वाले जिलों में बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, कबीरधाम, कांकेर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोंडागांव, महासमुंद, रायपुर और राजनांदगांव शामिल हैं.

गणेश विसर्जन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई

भारी बारिश और शिवनाथ नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी प्रशासन सतर्क है. दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों से लोग विसर्जन के लिए नदी तटों पर पहुंच रहे हैं. सुरक्षा के लिए SDRF की 20 सदस्यीय टीम दो मोटर बोट के साथ तैनात है. प्रशासन ने लोगों से नदी, नाले और जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक जाने से बचने तथा पुलिस और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

बीजापुर में प्रशासन अलर्ट

बीजापुर जिले में मानसून सक्रिय रहने के कारण लगातार बारिश का दौर जारी है. पिछले दो दिनों से हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक जिले की सभी तहसीलों में एक जून से अब तक कुल 1466.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है. बीजापुर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा में अंतर दर्ज किया गया है. सबसे अधिक बारिश भैरमगढ़ तहसील में हुई है, जबकि उसूर में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है.

बीजापुर में नदी नाले उफान पर (ETV BHARAT)

भैरमगढ़ में 1746.3 मिमी, बीजापुर में 1726.9 मिमी, कुटरू में 1660.5 मिमी, भोपालपटनम में 1418.5 मिमी, गंगालूर में 1242.0 मिमी और उसूर में 1007.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के नदी-नालों और जलस्रोतों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है. लगातार बारिश के बीच इंद्रावती नदी के तीमेड क्षेत्र में फिलहाल जलस्तर सामान्य बताया जा रहा है.

बीजापुर कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जोखिम वाले स्थानों पर जाने से बचना जरूरी है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थानीय स्तर पर भी जलस्तर और आवागमन की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

कांकेर में बांध का पानी गांव के घरों में घुसा

कांकेर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी-नालों के साथ बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. अब बांध का पानी खेतों और फसलों के बाद गांव के घरों में घुसने लगा है. कांकेर के मनकेशरी गांव में बांध के पानी ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गांव में 7 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जबकि खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है. लगातार घरों की ओर बढ़ते पानी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क पर भी काफी मात्रा में पानी बह रहा है.

कांकेर में बारिश से जन जीवन प्रभावित (ETV BHARAT)

घर में पानी घुसने और प्रशासन की व्यवस्था से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और बाईपास मार्ग पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने लगभग आधे घंटे तक बाईपास मार्ग में चक्काजाम कर दिया था जिसके बाद सड़क पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी.

सड़क जाम होने की सूचना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी. कांकेर तहसीलदार पोरस वेताल ने बताया कि ग्रामीणों के घरों में मानकेसरी बांध का पानी घुसने से समाधान की मांग लेकर सड़क पर चक्काजाम किया गया था, जिसे समझाइश देकर मौके से हटाया गया है. हालांकि, गांव में अभी भी पानी का बहाव जारी है और ग्रामीण अपने घरों को लेकर चिंतित हैं. लोगों को आशंका है कि यदि जलस्तर और बढ़ा तो घरों को और नुकसान हो सकता है. प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

भारी बारिश के बीच सड़क मरम्मत की मांग

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के गोंडाहुर में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर सैकड़ों महिलाओं का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला. भारी बारिश के बीच महिलाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की.

गोंडाहुर क्षेत्र के PV-52, PV-53 और PV-54 को जोड़ने वाली करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं. बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सड़क की बदहाली से नाराज महिलाएं बारिश के बीच सड़क पर उतरीं और धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान शासन-प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव उसेंडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द सड़क मरम्मत की मांग की गई. प्रदर्शन में छोटे बच्चे भी शामिल नजर आए.

महिलाओं का कहना है कि सड़क की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना जोखिम उठाकर आवाजाही करनी पड़ रही है. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि सड़क की तत्काल मरम्मत शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

इस मामले में एसडीएम पखांजूर मनीष देव साहू ने कहा कि स्थानीय महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था. समस्या मिलने के तुरंत बाद पीएमजीएसवाई (PMGSY) के इंजीनियर और स्थानीय विधायक को अवगत कराया गया. विधायक ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, पीएमजीएसवाई की ओर से टेंडर प्रक्रिया चल रही है और यह जल्द ही पूरी होने वाली है. मौसम खुलते ही सड़क की तात्कालिक मरम्मत शुरू कर दी जाएगी. टेंडर पूरा होने के बाद डामरीकरण का काम भी पूरा करा लिया जाएगा.

गरियाबंद में बाढ़ में फंसी बस

गरियाबंद में यात्री बस के बाढ़ में फंसने से हड़कंप मच गया. दोनों ओर नाले में 4 फीट पानी था. यात्रियों की जान आफत में थी, हालांकि 48 यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. रस्सी बांधकर यात्रियों को नदी पार कराया गया. गरियाबंद पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया. यह बस रायपुर से गरियाबंद की ओर आ रही थी. नेशनल हाईवे बंद होने से मोहरा से गरियाबंद पहुंचने की कोशिश में बस नाले में फंस गई. सराई भदर के पास की यह घटना है.

गरियाबंद में बस फंसी (ETV BHARAT)

बस्तर में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी

बस्तर और सुकमा में भारी बारिश की वजह से इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है. दूसरी सहायक नदियां भी उफान पर हैं.बैकवाटर की वजह से निचले इलाकों में पानी तेजी से बढ़ा है. कई घरों में पानी घुस चुका है, तो कुछ परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है. हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई परिवारों को रात करीब एक बजे घर में पानी घुसने के बाद जरूरी सामान लेकर आधी रात में ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा.सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को हो रही है.गंगा नगर वार्ड में भी सड़कों पर पानी इस कदर भर गया है कि सड़कें नदी जैसी नजर आ रही हैं और घरों के आसपास भी पानी का घेरा बन गया है.

बस्तर में बारिश से हालात खराब (ETV BHARAT)

बारिश और बाढ़ का असर अब सड़क के साथ रेल और हवाई यातायात पर भी दिखाई दे रहा है. केके रेल लाइन पर मलबा गिरने की वजह से बस्तर को विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और कोलकाता से जोड़ने वाली छह ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं हवाई सेवा भी पिछले दो दिनों से प्रभावित है. इधर कुरंदी में एक कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत की भी खबर है. यानी लगातार बारिश अब सिर्फ जनजीवन को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि लोगों की जान पर भी भारी पड़ रही है.