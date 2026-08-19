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चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश, जलभराव के बाद तालाब बनी सड़कें, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

चंडीगढ़: हरियाणा और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. जिसके चलते लोगों को जलभराव और जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है. बुधवार सुबह चंडीगढ़ में जोरदार बारिश हुई. जिसके चलते पूरा शहर पानी डूब गया.

चंडीगढ़ में बारिश और जलभराव: मंगलवार को हुई तेज बारिश ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया. कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा. भारी बारिश के बीच मध्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ग्रीन मार्केट चौक की ओर जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद इस रास्ते पर यातायात प्रभावित हो गया.

चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश, जलभराव के बाद तालाब बनी सड़कें (ETV Bharat)

सड़क धंसी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: पानी के तेज बहाव के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी भी निकल गई, जिससे सड़क का एक हिस्सा कमजोर होकर धंस गया. स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इस मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है. पंचकूला की तरफ से आने वाले वाहनों को ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से पुलिस लाइंस के पीछे वाले रास्ते से होते हुए आईटीआई लाइट प्वाइंट की ओर भेजा जा रहा है. लोगों को प्रभावित सड़क से बचने और पुलिस की ओर से बताए गए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.