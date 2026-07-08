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भिवानी-नूंह में पहली बारिश ने खोली पोल, जल भराव से कई जगह बिगड़े हालात, लोग परेशान

हरियाणा के भिवानी, नूंह में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव के हालात बन गए और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई.

Heavy rain in Bhiwani and Nuh causes waterlogging at many places
भिवानी-नूंह में पहली बारिश ने खोली पोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 8:35 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 8:59 PM IST

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भिवानी/नूंह : हरियाणा के भिवानी और नूंह में हुई पहली तेज बारिश ने नगर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है. भिवानी शहर के अनेक इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि कई नाले ओवरफ्लो होने से सड़कों पर पानी भर गया. जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

भिवानी में बारिश से जलभराव : बारिश के चलते कई दुकानों और मकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का सामान भी प्रभावित हुआ. शहर की मुख्य और अंदरूनी सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित रहा और दूर-दराज से आने वाले वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती. शहरवासियों ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग की है कि जलभराव वाले क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराया जाए और स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि समय रहते आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो आगामी दिनों में होने वाली अधिक बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है.

भिवानी में बारिश से जलभराव (ETV Bharat)

नूंह में बारिश से जलभराव : वहीं नूंह जिले में भी मानसून की पहली झमाझम वर्षा हुई. शहर के मुख्य मार्गों और सरकारी कार्यालयों में लबालब पानी भर गया. पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात नूंह शहर के लिए आफत बनकर आई. नूंह जिले के तावडू में सबसे ज्यादा 72 एमएम बरसात दर्ज की गई. इसके अलावा नूंह शहर में 64 एमएम, पुनहाना में 58 एमएम, नगीना में 12 एमएम, जबकि फिरोजपुर झिरका में सबसे कम 12 एमएम बरसात दर्ज की गई है. आपको बता दें कि वर्षा का सबसे बुरा असर शहर के प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों पर देखने को मिला जहां जलभराव की वजह से कई सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील हो गए. नूंह सदर थाना के सामने शहर के मुख्य मार्ग पर जहां पानी भर गया, वहीं महिला थाने में भी कई-कई फीट तक वर्षा का पानी भर गया, जिससे कर्मचारियों और अपनी शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों को भारी परेशानी हुई. इतना ही नहीं शहर को साफ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर परिषद कार्यालय के अंदर भी लबालब पानी भर गया और पूरा परिसर जलमग्न नजर आया. रेस्ट हाउस और पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तरों के सामने भी जलभराव के कारण कर्मचारियों और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. पहली ही वर्षा ने साफ कर दिया कि मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर किए गए प्रशासनिक दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित थे.

नूंह में बारिश से जलभराव (ETV Bharat)
Heavy rain in Bhiwani and Nuh causes waterlogging at many places
मुख्य मार्गों और सरकारी कार्यालयों में लबालब पानी भर गया (ETV Bharat)
Heavy rain in Bhiwani and Nuh causes waterlogging at many places
नूंह में बारिश से जलभराव (ETV Bharat)

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Last Updated : July 8, 2026 at 8:59 PM IST

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