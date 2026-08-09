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मौसम विभाग के येलो अलर्ट की चेतावनी: थारनगरी बाड़मेर में इंद्र देव मेहरबान, सड़कें बनी दरिया

तेज और मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़क पानी से लबालब हो गई.

Torrential rains have flooded roads
मूसलाधार बारिश से सड़के हुई पानी से लबाबल (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 11:01 PM IST

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बाड़मेर: पिछले कई दिनों के सूखे के बाद थार नगरी बाड़मेर पर एक बार फिर इंद्र देवता मेहरबान नजर आए. रविवार रात को अचानक मौसम ने करवट बदली और इसके साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ. करीब 8:30 बजे अचानक शुरू हुई बारिश का दौर रुक–रुक चलता रहा.

तेज और मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़क पानी से लबालब हो गई. इसके साथ ही आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं दूसरी और कई दिनों के सुखे के बाद हुई बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है.

बारिश से सड़कें बनी दरिया (ETV Bharat Barmer)

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इधर मौसम विभाग ने भी रात करीब 8 बजे बाड़मेर में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी करते हुए 30/40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जना के साथ बारिश की संभावनाएं जताई. जिसका असर बाड़मेर में देखने को मिल रहा. करीब 8:30 बजे अचानक आसमान में काले घने बादलों की आवाजाही के साथ ही तेज गर्जनाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया जो कि करीब 1 घंटे तक लगातार जारी रहा. मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़क पानी से लबालब हो गई.

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शहर के विवेकानंद सर्किल, कलेक्टर आवास के पास, शास्त्री नगर अंडर ब्रिज, शहीद सर्कल सहित कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला जिसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों झेलनी पड़ी. बाड़मेर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होने की खबर है. कई दिनों के बाद आई बारिश की वजह से किसानों के भी चेहरे खिले नजर आए.

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येलो अलर्ट की चेतावनी
बाड़मेर में तेज और मूसलाधार बारिश
HEAVY AND TORRENTIAL RAIN IN BARMER
HEAVY RAIN IN BARMER

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