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बालोद में भारी बारिश: उफान पर नदी नाले, गुंडरदेही में पुल के ऊपर से बह रहा पानी

देवरी मार्ग के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की मांग है कि यहां पुल का निर्माण कराया जाए. दीनवीर साहू की रिपोर्ट.

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पुल के ऊपर से बह रहा पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2026 at 1:17 PM IST

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बालोद: लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. भारी बारिश के बाद ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं. कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. लोगों के खेत पानी में डूब चुके हैं. गुंडरदेही इलाके में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है. यहां देवरी मार्ग पर बारिश का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सालों से यहां ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुआ है.

रपटे के ऊपर से गुजर रहा पानी

लोगों की शिकायत है कि हर साल बारिश के दिनों में यहां इसी तरह से पानी सड़क के ऊपर से गुजरता है. ऐसे में उनका यहां से पार होना मुश्किल हो जाता है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है. कभी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो कभी उनके बस्ते भीग जाते हैं. गांव वालों का कहना है कि अगर यहां पर पुल बन जाता है तो उनकी सारी दिक्कतें एक झटके में दूर हो जाएंगी.

पुल के ऊपर से बह रहा पानी (ETV Bharat)

रपटे की जगह पुल बनाने की मांग

गांव वालों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में उनको कई बार बाजार आना जाना पड़ता है. ऐसे में मुख्य सड़क पर बने इस छोटे से पुल के ऊपर से गुजरने में डर लगता है. गांव वाले बताते हैं कि करीब आधा दर्जन गांव के लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए करते हैं.

मांग नहीं सुनी जाने से ग्रामीण नाराज

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है, पिछले 5 सालों से हर बारिश में यही हालात बन जाते है.। दिन के उजाले में तो लोग जैसे-तैसे अंदाजा लगाकर पानी के बीच से निकल जाते हैं, लेकिन रात के वक्त यहां से गुजरना सीधे मौत को दावत देने जैसा होता है. अंधेरे में पुलिया के किनारों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे नए राहगीरों के लिए यहां से निकलना जान जोखिम में डालने के बराबर होता है.


प्रशासनिक अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश

पुल बनाने की लगातार उठ रही मांग के बावजूद अब तक यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं कराया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के चलते हर साल बरसात में आधा दर्जन गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कटने की कगार पर पहुंच जाता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि किसी बड़े हादसे से पहले यहां बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं तथा जल्द से जल्द पक्के उच्च स्तरीय पुल का निर्माण स्वीकृत किया जाए.

समस्या से जुड़ी बड़ी बातें

  • 5 साल से ग्रामीण कर रहे यहां पुल की मांग
  • बारिश में हर साल बिगड़ जाते हैं हालात
  • स्कूल और बाजार जाना हो जाता है मुश्किल
  • रपटे के आसपास के खेत पानी में डूब जाते हैं
  • फसलों को भी होता है नुकसान


रपटा पार करने के दौरान बरतें ये सावधानियां

  • तेज बहाव में रपटा पार करने से बचें
  • बच्चों को रपटे के करीब न जाने दें
  • तेज बहाव में बाइक लेकर रपटा न पार करें

गांव वालों की मांगें

  • रपटे की जगह पुल का निर्माण कराया जाए
  • रपटे के पास खतरे का साइन बोर्ड लगाया जाए
  • रपटे के पास सुरक्षा के लिहाज से जवान की तैनाती होनी चाहिए

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