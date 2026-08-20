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यूपी में मानसून की छई छपा छई, 9 जिलों में गरज-चमक संग बारिश, आज इन 30 जिलों को भिगोएंगे बदरा

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा: उत्तर प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है. वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई और कुछ इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं आगरा में बुधवार देर शाम और रात में कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. जिससे आधे शहर की सड़कें जलभराव से डूब गईं. बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में हुई झमाझम बारिश. (Video Credit; ETV Bharat) इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर में 25, कासगंज में 22, मुजफ्फरनगर में 20 मिली में सबसे अधिक बारिश 56 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 49.8, प्रतापगढ़ में 60, गोंडा में 34, अंबेडकर नगर में 30, मिर्जापुर में 27 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही और झमाझम बारिश होने के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है. आगरा में हुई तेज बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) बता दें, लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई है. जिसके कारण प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं. एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है. भारी बारिश के कारण प्रयागराज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र में प्रशासन ने बाढ़ राहत संबंधी सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है.