नूंह में बारिश बनी आफत: मकान ढहा, तालाब में डूबने से मासूम की मौत, नहर टूटने से फसलें डूबीं, गांव में घुसा पानी
नूंह में भारी बारिश से मकान ढहने से बुजुर्ग महिला घायल हो गई. वहीं, तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हो गई.
Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST
नूंह: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है. बारिश के कारण जिले के डूंगेजा गांव में दो कच्चे कमरे भरभराकर गिर गए और मलबे में दबने से 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं, बडेड गांव में तालाब में डूबने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. दूसरी ओर पुन्हाना के पिपरौली गांव में फिरोजपुर झिरका डिस्ट्रीब्यूटरी नहर टूटने से घरों और खेतों में कई फीट पानी भर गया. इन घटनाओं ने बारिश के दौरान जिले में सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मकान गिरने से मची चीख-पुकार: नूंह के डूंगेजा गांव में आज करीब सात बजे लगातार बारिश के बीच एक ही परिवार के दो कच्चे कमरे अचानक भरभराकर गिर गए. हादसे के समय घर के अंदर 62 वर्षीय हारूनी मौजूद थीं. मकान गिरते ही वह मलबे में दब गईं. उनके पास बैठी एक छोटी बच्ची को भी चोटें आईं, हालांकि उसकी हालत गंभीर नहीं बताई गई.
आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण: मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर हारूनी को बाहर निकाला. गंभीर हालत में उन्हें मांडीखेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए नलहड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. फिलहाल महिला अलवर में उपचाराधीन बताई जा रही हैं. उनके सिर, कमर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.
तीन कमरों में से दो हुए जमींदोज: ग्रामीण शाहबुद्दीन ने बताया कि, "परिवार के पास कुल तीन कमरे थे, जिनमें से दो पूरी तरह गिर चुके हैं. तीसरा कमरा भी जर्जर हालत में है और उसके भी गिरने का खतरा बना हुआ है. मेरी चाची हारूनी सुबह घर में बैठी थीं, तभी अचानक मकान ढह गया और वह मलबे में दब गईं. ग्रामीणों की तत्परता से उनकी जान बचाई जा सकी."
11 वर्षीय अदनान की डूबने से मौत: वहीं, बारिश के बीच जिले के बडेड गांव के लठमारबास के पास स्थित तालाब में डूबने से 11 वर्षीय अदनान की मौत हो गई. अदनान बुबलहेड़ी का रहने वाला था. स्कूल की छुट्टी होने के कारण वह शनिवार को पड़ोसी बच्चों के साथ तालाब के पास खेलने और नहाने गया था. इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया.
गोताखोरों ने शुरू किया रेस्क्यू: अदनान के साथ गए बच्चों ने तुरंत ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय गोताखोर साहिल, सरपंच अशफाक और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. करीब दो घंटे तक तलाश करने के बाद अदनान को तालाब से बाहर निकाला गया. दमकल और डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
चाचा ने की अभिभावकों से अपील: मृतक के चाचा नोमान ने बताया कि, "अदनान पड़ोसी बच्चों के साथ नहाने गया था. मेरी अपील है कि बरसात के दिनों में पानी भरे स्थानों पर बच्चों पर नजर रखें और उन्हें तालाबों तथा अन्य जलभराव वाले स्थानों पर अकेले न जाने दें." स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले पांच दिनों में जिले में पानी में डूबने से यह दूसरी बड़ी घटना है. इससे पहले तावडू उपमंडल के सीलखो पहाड़ क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की खदान में भरे पानी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई थी. ग्रामीणों और प्रशासन ने बरसात के दौरान तालाब, जोहड़, नहर और खदानों में भरे पानी से दूर रहने की अपील की है.
पिपरौली में फिर टूटी नहर: इसके अलावा पुन्हाना उपमंडल के पिपरौली गांव से गुजरने वाली फिरोजपुर झिरका डिस्ट्रीब्यूटरी नहर आज तड़के करीब तीन बजे फिर टूट गई. नहर का पानी गांव की ओर तेजी से पहुंचा और कई घरों के आसपास तीन से चार फीट तक पानी भर गया. खेतों में पानी भरने से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. ग्रामीणों के अनुसार, इसी स्थान पर करीब डेढ़ महीने पहले भी नहर टूट चुकी है. ग्रामीणों का आरोप है कि नहर का यह हिस्सा कच्चा है और पीछे से अचानक अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बार-बार टूट जाता है. उनका कहना है कि यदि नहर को पक्का नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी.
सरपंच ने अपनी जेसीबी से कराया अस्थायी इंतजाम: ग्रामीण आजाद ने बताया कि, "रात में नहर टूटने की सूचना मिलते ही सरपंच ने प्रशासन और सिंचाई विभाग को जानकारी दी. करीब दो-तीन घंटे बाद सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे. तत्काल कोई प्रभावी इंतजाम नहीं होने पर सरपंच ने अपनी निजी जेसीबी से मिट्टी डलवाकर नहर के टूटे हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कराया." ग्रामीणों के अनुसार नहर टूटने से करीब 10 एकड़ फसल पानी में डूब गई है. कई घरों के आसपास पानी भरने से मकानों के कमजोर होने और गिरने का खतरा पैदा हो गया है. ग्रामीण जुबेर ने कहा कि, "दो महीने पहले भी यही नहर टूटी थी. पीछे से अचानक ज्यादा पानी छोड़ने के कारण नहर टूट गई. नहर का यह हिस्सा कच्चा है, इसलिए बार-बार टूट रहा है."
मुआवजे और नहर को पक्का करने की मांग: सूचना मिलने पर थाना सदर पुन्हाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. फिलहाल एक जेसीबी और दो ट्रैक्टरों की मदद से नहर के टूटे हिस्से को रोकने का काम किया गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मकानों और फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है. साथ ही नहर के कमजोर हिस्से को पक्का कराने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान बार-बार होने वाले कटाव और जलभराव से गांव को बचाया जा सके.
सिंचाई विभाग ने जल्द समाधान का दिया भरोसा: वहीं, इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि, "नहर टूटने का मामला संज्ञान में है. अधीनस्थ अधिकारी मौके का निरीक्षण कर चुके हैं और पानी को रोक दिया गया है. स्थिति को जल्द नियंत्रण में लिया जाएगा और टूटे हिस्से का पक्का निर्माण कराया जाएगा."
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