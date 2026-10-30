झारखंड में आज भी मौसम का बदला रहेगा मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश के आसार, रांची में सुबह घनी धुंध से थमी रफ्तार
झारखंड में शुक्रवार को भी बारिश की संभावना है. कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 8:32 AM IST
रांची: झारखंड में आज 30 अक्टूबर को भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिलेगा. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही जारी है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
राजधानी रांची में शुक्रवार की सुबह मौसम का अलग ही रूप देखने को मिला. सुबह के वक्त शहर के कई इलाकों में जबरदस्त धुंध छाई रही. धुंध इतनी घनी थी कि सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई. सुबह कामकाज और जरूरी कार्यों के लिए घरों से निकले लोगों को वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी हुई.
रांची में सुबह धुंध, दिनभर बादलों की आवाजाही
राजधानी रांची में शुक्रवार सुबह घनी धुंध देखने को मिली. शहर के कई हिस्सों में दूर तक देख पाना मुश्किल हो रहा था. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ मौसम में बदलाव की संभावना है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
पलामू और गढ़वा में भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग के 30 अक्टूबर के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. पलामू और गढ़वा जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.
संताल परगना के जिलों में भी मौसम बिगड़ने के आसार
उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों में भी मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. यहां भी हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का भी पूर्वानुमान है.
दक्षिण और मध्य झारखंड में भी छाए रहेंगे बादल
राज्य के दक्षिणी और मध्यवर्ती हिस्सों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां समेत आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है. रांची समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में 6 डिग्री तक की कमी रिकॉर्ड हुई है. न्यूनतम तापमान में भी 2.3 डिग्री तक कमी रिकॉर्ड हुई है.
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