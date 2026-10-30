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झारखंड में आज भी मौसम का बदला रहेगा मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश के आसार, रांची में सुबह घनी धुंध से थमी रफ्तार

रांची में मौसम ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में आज 30 अक्टूबर को भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिलेगा. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही जारी है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

राजधानी रांची में शुक्रवार की सुबह मौसम का अलग ही रूप देखने को मिला. सुबह के वक्त शहर के कई इलाकों में जबरदस्त धुंध छाई रही. धुंध इतनी घनी थी कि सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई. सुबह कामकाज और जरूरी कार्यों के लिए घरों से निकले लोगों को वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी हुई.