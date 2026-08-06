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मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम में पानी ही पानी, अंडरपास डूबे, सोहना रोड पर लंबा जाम, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान

गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से जलजमाव और जाम की स्थिति बनी हुई है. अंडरपास पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं.

GURUGRAM HEAVY RAIN WATERLOGGING
मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम में पानी ही पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 3:20 PM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम में सुबह करीब चार बजे से शुरू हुई लगातार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. कई प्रमुख सड़कों, अंडरपास और निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि कुछ अंडरपासों से यातायात को सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से रोकना पड़ा. प्रशासन और पुलिस की टीमें पूरे दिन हालात सामान्य करने में जुटी रहीं.

"जहां संभव हो, कर्मचारियों को दें WFH": भारी बारिश और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट और निजी कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की. पुलिस ने कंपनियों से अपील की कि जहां संभव हो, कर्मचारियों को Work From Home की सुविधा दी जाए, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम रहे और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे. आम लोगों से भी केवल आवश्यक होने पर ही घरों से निकलने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई.

GURUGRAM HEAVY RAIN WATERLOGGING
गुरुग्राम में पानी ही पानी (ETV Bharat)

सोहना रोड और बादशाहपुर में घंटों लगा जाम: लगातार बारिश के कारण सोहना रोड पर सोहना से गुरुग्राम की ओर आने वाले मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. बादशाहपुर बिजली बोर्ड के पास जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार थम गई और कार्यालय जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा. कई वैकल्पिक मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.

GURUGRAM HEAVY RAIN WATERLOGGING
ट्रैफिक जाम से लोग परेशान (ETV Bharat)

मेदांता-सेक्टर-15 अंडरपास बंद: वहीं, मेदांता अस्पताल से सेक्टर-15 की ओर जाने वाले अंडरपास में कई फीट पानी भर जाने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. इस दौरान पानी में फंसे कई वाहनों को गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला. प्रशासन ने जल निकासी का कार्य तेज करते हुए हालात सामान्य करने के प्रयास शुरू कर दिए.

अंडरपास डूबे, सोहना रोड पर लंबा जाम (ETV Bharat)

एसीपी की लोगों से अपील: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने संवेदनशील और जाम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की. इसके साथ ही एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "बिना जरूरत निजी वाहन लेकर बाहर न निकलें और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. पुलिस की टीमें लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में जुटी हुई हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है."

अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश: भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने गुरुवार को प्रस्तावित सदन की बैठक स्थगित कर दी. निगम प्रशासन ने अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी करने तथा पानी की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित इलाकों में लोगों को जल्द राहत मिल सके.

ये भी पढ़ें: भारी बारिश से थमी गुरुग्राम की रफ्तार, जलभराव और जाम के बीच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कंपनियों से की WFH की अपील

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