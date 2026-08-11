कुछ घंटों की बारिश और यमुनानगर बेहाल, सड़क से घर तक पानी ही पानी, जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल
बारिश से यमुनानगर में सड़कें जलमग्न हो गई है. लोगों के घरों में पानी घुस गया है. लोगों ने प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.
Published : August 11, 2026 at 4:39 PM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी. कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए. सड़कें और गलियां पानी से लबालब नजर आईं, जबकि कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया.
सड़कें बनीं दरिया: बारिश के बाद यमुनानगर की सड़कों का नजारा किसी दरिया से कम नहीं था. शादीपुर आईटीआई, कन्हैया साहब चौक और हाइडल कॉलोनी समेत कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला. पानी भरने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
घरों में घुसा पानी: वहीं, निचले इलाकों में स्थिति और ज्यादा खराब रही. कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया. इसके बाद लोगों को बाल्टियों और अन्य साधनों की मदद से घरों से पानी निकालना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन तेज बारिश के साथ ही व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ जाती है.
स्थानीय निवासी ने व्यवस्था पर उठाए सवाल: जलजमाव को लेकर स्थानीय निवासी अमित ग्रेवाल ने कहा कि, "हर साल बारिश से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही जाती है, लेकिन बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है. लोगों को खुद अपने घरों और दुकानों से पानी निकालना पड़ रहा है." वहीं, एक स्थानीय महिला ने कहा कि, "बारिश होते ही पानी घरों तक पहुंच जाता है. बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. प्रशासन को सिर्फ बारिश के समय नहीं, बल्कि पहले से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए."
दोपहिया वाहन चालकों के लिए बढ़ा खतरा: जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है. पानी में सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देने के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा. लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी की मांग की है.
स्थायी समाधान की मांग: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जलभराव वाले इलाकों में तत्काल पानी निकालने के साथ नालों और सीवरेज की नियमित सफाई कराने की मांग की है. लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान पैदा होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है.
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