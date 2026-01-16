ETV Bharat / state

यूपी में कल भारी बारिश की संभावना, रिटर्न होगी सर्दी, मेरठ-मुजफ्फरनगर में पारा 4 डिग्री पर; जानिए मौसम का हाल

कब होगी बारिश: मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अभी शनिवार तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना कम है. कोहरे के बीच बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां सीमित हैं. बाद में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 18 या 19 जनवरी के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में फिर गिरावट दर्ज होगी.

लखनऊ/मेरठ/वाराणसी: यूपी में कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह यूपी के पश्चिमी-मध्य जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है. वहीं, दोपहर तक प्रदेश के कई हिस्सों में धूप निकलने की गुंजाइश बनती दिख रही है. दूसरी तरफ मेरठ में सर्दी से हाल बेहाल है. भयंकर फॉग पड़ रहा है, सड़कों पर विजिबिलिटी घट गई है. वहीं शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 दर्ज किया गया. वाराणसी में मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 5-6 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है.



प्रमुख जिलों में आज कैसा मौसम: उन्होंने बताया कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में आज सुबह कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान रहा. हालांकि दिन में हल्की धूप रहेगी. अयोध्या, गाजियाबाद, बरेली, सीतापुर में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इन जिलों में दोपहर के समय धूप के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी. पूर्वी यूपी के गोरखपुर व प्रयागराज में सुबह हल्का कोहरा, दिन में धूप, तापमान में सामान्य वृद्धि होगी.

वाराणसी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान लखनऊ 7°C-9°C 21°C-23°C कानपुर 6°C-8°C 20°C-22°C कानपुर नगर 6°C-8°C 20°C-22°C मेरठ 4°C-6°C 19°C-21°C मुजफ्फरनगर 4°C-6°C 19°C-21°C बरेली 5°C-7°C 19°C-21°C गोरखपुर 6°C-8°C 20°C-22°C प्रयागराज 6°C-8°C 20°C-23°C बुलन्दशहर 4°C-6°C 19°C-21°C सीतापुर 5°C-7°C 20°C-22°C फैजाबाद 7°C-9°C 16°C-18°C



मेरठ में सर्दी का सितम जारी, AQI खतरनाक: मेरठ में भयंकर कोहरा पड़ रहा है, सड़कों पर विजिबिलिटी घट गई है. यहां आज तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर है, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खराब लेवल पर है. हालांकि आज से स्कूल खोलने के निर्देश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं, लेकिन समय में बदलाव किए गए हैं. जिले के सभी बोर्ड के स्कूल आज से खुलेंगे. स्कूलों के संचालन का समय सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा. जिला-प्रशासन ने स्कूलों का अवकाश और नहीं बढ़ाया है.





बता दें, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी बोर्ड के स्कूल शुक्रवार से खुलेंगे. अत्यधिक ठंड के चलते स्कूलों के संचालन का समय सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा. उन्होंने जिले के सभी प्रधानाचार्यों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.







वाराणसी का मौसम: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बनारस में शुक्रवार के बाद से 3 दिनों तक कोहरे की चेतावनी दी गई है. शनिवार को यलो और रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, रात में शीतलहर में कमी आ सकती है. वहीं अगले 5-6 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है.







