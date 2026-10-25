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यूपी में आगामी 4 दिनों तक झमाझम बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवर्ती तूफान, बदलेगा UP का मौसम, झमाझम बारिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रात के समय और भोर में गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी है. वहीं अब बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवर्ती तूफान का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. जिसके कारण झोंकेदार हवाओं संग बारिश की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है.

यूपी मौसम. (Photo Credit; IMD) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते उत्पन्न हुए चक्रवर्ती तूफान धीरे-धीरे उड़ीसा की ओर बढ़ेगा. उड़ीसा के रास्ते झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ सकता है. उत्तर प्रदेश में आंशिक असर के चलते 28 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

वहीं 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में झोकेदार हवाएं चलेंगी. बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है. तेज रफ्तार हवाओं के चलने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. इन जिलों में बारिश हो सकती: मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है.