यूपी में आगामी 4 दिनों तक झमाझम बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट
चक्रवाती तूफान का असर, इन जिलों में बिजली गिरने और तेज बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:48 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रात के समय और भोर में गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी है. वहीं अब बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवर्ती तूफान का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. जिसके कारण झोंकेदार हवाओं संग बारिश की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते उत्पन्न हुए चक्रवर्ती तूफान धीरे-धीरे उड़ीसा की ओर बढ़ेगा. उड़ीसा के रास्ते झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ सकता है. उत्तर प्रदेश में आंशिक असर के चलते 28 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.
वहीं 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में झोकेदार हवाएं चलेंगी. बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है. तेज रफ्तार हवाओं के चलने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.
इन जिलों में बारिश हो सकती: मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह हल्की धुंध छायी रही, दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: शनिवार को प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण उत्पन्न हुए चक्रवर्ती तूफान का आंशिक असर 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पड़ सकता है. जिसके कारण 28 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 29 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और बिजली गिरने की संभावना है.
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