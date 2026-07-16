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हिमाचल में 18 जुलाई से बदलने वाला है मौसम, IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन, इन दिनों सबसे ज्यादा बरसेंगे बादल

हिमाचल में 18 जुलाई से सक्रिय रहेगा मानसून. 20 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका. कई जिलों के लिए अलर्ट जारी.

हिमाचल में 18 जुलाई से बदलने वाला है मौसम
हिमाचल में 18 जुलाई से बदलने वाला है मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धूप और हल्की बारिश के बीच झूल रहे मौसम का मिजाज अब एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताजा चेतावनी ने साफ संकेत दिए हैं कि 18 जुलाई से प्रदेश में मानसून दोबारा पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो सकता है. खास बात यह है कि इस बार केवल सामान्य बारिश नहीं, बल्कि कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 से 22 जुलाई के बीच बरसात अपने चरम पर रहेगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने, नदियों-नालों के उफान और जनजीवन प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है.

भारी से बहुत भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. मध्य पहाड़ी क्षेत्रों और उनसे सटे निचले पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. विभाग ने लोगों, पर्यटकों और प्रशासन को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी है.

कब-कहां रहेगा अलर्ट?

हिमाचल प्रदेश में मंडी और कांगड़ा में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं इस दौरान कुल्लू, शिमला और सिरमौर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा प्रदेश में चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हमीरपुर और सिरमौर में भारी बारिश येलो अलर्ट रहेगा. इसके अतिरिक्त सोलन, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. लाहौल-स्पीति में मध्यम बारिश की संभावना है.

20 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश में चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हमीरपुर और सिरमौर में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश येलो अलर्ट जारी दिया गया है. वहीं, सोलन, ऊना, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

21 से 23 जुलाई ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश की मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. वहीं, राज्य की निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

वहीं, मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, अनावश्यक यात्रा टालने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. इसी तरह से लगातार बारिश की स्थिति में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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