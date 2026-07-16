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हिमाचल में 18 जुलाई से बदलने वाला है मौसम, IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन, इन दिनों सबसे ज्यादा बरसेंगे बादल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धूप और हल्की बारिश के बीच झूल रहे मौसम का मिजाज अब एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताजा चेतावनी ने साफ संकेत दिए हैं कि 18 जुलाई से प्रदेश में मानसून दोबारा पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो सकता है. खास बात यह है कि इस बार केवल सामान्य बारिश नहीं, बल्कि कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 से 22 जुलाई के बीच बरसात अपने चरम पर रहेगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने, नदियों-नालों के उफान और जनजीवन प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है.

भारी से बहुत भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. मध्य पहाड़ी क्षेत्रों और उनसे सटे निचले पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. विभाग ने लोगों, पर्यटकों और प्रशासन को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी है.

कब-कहां रहेगा अलर्ट?

हिमाचल प्रदेश में मंडी और कांगड़ा में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं इस दौरान कुल्लू, शिमला और सिरमौर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा प्रदेश में चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हमीरपुर और सिरमौर में भारी बारिश येलो अलर्ट रहेगा. इसके अतिरिक्त सोलन, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. लाहौल-स्पीति में मध्यम बारिश की संभावना है.

20 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट