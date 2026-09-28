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UP में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त; लखनऊ में गिरे पेड़-कच्चे मकान, कासगंज में अस्पताल डूबा

3 दिन में 1084% अधिक हुई बारिश, मानसूनी सीजन में 8% अधिक बारिश का पहुंचा आंकड़ा.

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यूपी में जारी मानसूनी बारिश का दौर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 10:45 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से भीषण बारिश का दौर जारी है. इसके कारण नदी-नालों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है. वहीं, शहरों में जगह-जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है और लोग बेहद परेशान हैं.

कासगंज (Video Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25-27 सितंबर के दौरान प्रदेश में 9.4 मिमी० के सापेक्ष 1084% अधिक कुल 111.3 मिमी० बारिश दर्ज की गई. इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा, शामली, गौतमबुद्ध नगर, बागपत और गाजियाबाद को छोड़कर बाकी 70 जिलों में हुई सामान्य से अधिक बारिश के कारण न केवल उत्तर प्रदेश में औसत बारिश और वास्तविक बारिश का अंतर जो कि 25 सितंबर तक सामान्य बारिश से 6% कम था, उससे उछलकर सामान्य से 8% अधिक पर पहुंच गया. इस मानसून ऋतु में पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत बारिश से वास्तविक बारिश का अंतर 2% अधिक हो गया है.

आज इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं ,रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया में चेतावनी जारी की गई है.

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बारिश से ढहे कच्चे मकान. (Photo Credit; ETV Bharat)

8% अधिक हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 1.8 मिली मीटर के सापेक्ष 45.01 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 2407% अधिक है. वहीं 1 जून से 27 सितंबर तक अनुमानित बारिश 739.8 मिलीमीटर के हिसाब से 797.01 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% अधिक है.

बारिश के टॉप 10 जिले: फर्रुखाबाद 158, गोरखपुर 137, कन्नौज 98, लखीमपुर खीरी 94, महाराजगंज 122, सिद्धार्थ नगर 81.5, बरेली 135.6, बिजनौर 110.8, मुरादाबाद 129.7, रामपुर 86.9, संभल 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15% अधिक हुई बारिश: 1 जून से 27 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 790.4 मिली मीटर के सापेक्ष 815.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 3% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 668.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 771.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 15% अधिक है.

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, हल्की बारिश होने की संभावना है. धूप खिलने और तेज रफ्तार हवाओं में ब्रेक लगने के कारण अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम का अलर्ट (Photo Credit; IMD)

बारिश से कच्चे मकान-पेड़ गिरे: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कच्चे मकान और कई पुराने पेड़ धराशाई हो गए, जिसके कारण कुछ लोग चोटिल और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई.

बलिया सबसे गर्म जिला: रविवार को प्रदेश का बलिया सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान उरई जिले में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है.

मेरठ में आंधी-बारिश का अलर्ट: जिले में बीते 3 दिनों से मौसम में अचानक एकाएक आए बदलाव के बाद, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं रविवार को दिन भर बादल छाए रहे. सुबह हल्की बूंदा-बांदी ने सर्दी का एहसास करा दिया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को दिनभर बादल छाए रहने के साथ ही बारिश का भी अलर्ट जारी किया है. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर पीके शाही के अनुसार सोमवार दोपहर बाद भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना बन रही है. सुबह से हल्की फुहारों से सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है.

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बारिश का अलर्ट (Photo Credit; IMD)

कासगंज में बारिश से बढ़ी परेशानी: जिले के सिढ़पुरा क्षेत्र में लगातार 40 घंटे से हो रही भीषण बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश के कारण सिढ़पुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं. अस्पताल परिसर से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक पानी भर जाने से दूर-दराज से आ रहे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल की OPD, दवा स्टोर समेत कई महत्वपूर्ण कक्षों में बारिश का पानी घुस गया है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहन अवदाब यूपी में प्रवेश करने के कारण पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश, उसके बाद गहन अवदाब यूपी से आगे बढ़कर उत्तराखंड की ओर बढ़ेगें. निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाने के कारण बारिश में कमी आना शुरू हो गया है. आज से तराई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा. गहन अवदाब का असर समाप्त होने की वजह से बारिश में कमी आएगी आने वाले दिनों में मौसम ड्राई रहेगा.

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