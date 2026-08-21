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मसूरी में कुदरत का कहर: भूस्खलन से पल भर में जमींदोज हुआ मकान, लोगों ने भाग कर बचाई जान

नुकसान का आकलन करने में जुटा प्रशासन ( Photo-ETV Bharat )