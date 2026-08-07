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कुदरत की दोहरी मार झेल रहे तीन किशोर, माता पिता का साया उठने के बाद आपदा ने छीनी छत, दो जून की रोटी को तरसे

भारी बारिश से मकान को पहुंचा नुकसान ( Photo-ETV Bharat )