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देहरादून खाला बस्ती में भारी बारिश से सुरक्षा दीवार ढही, तीन मकान क्षतिग्रस्त, एक महिला घायल

देहरादून: राजधानी देहरादून में जारी भारी बारिश होने की वजह से शनिवार रात को विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार अचानक ढह गई. इस हादसे की चपेट में आने से तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए. मलबे की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई, महिला के पैर में चोट आने पर उसे इलाज के लिए दून अस्पताल में भेजा गया. घटना की सूचना मिलती ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी आशीष चौहान मौके पर पहुंचे. दोनों ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रभावित परिवार की सुरक्षा और सहायता को सर्वोच प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए.

जानकारी के अनुसार देहरादून में लगातार बारिश का दौर जारी है. वहीं शनिवार को शाम से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रात को विजय कॉलोनी की खाल बस्ती में सुरक्षा दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जिससे तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी का माहौल हो गया और मलबे की चपेट में आने से स्थानीय निवासी विमला देवी घायल हो गई. महिला के पैर में चोट आने पर उसे इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया. साथ ही घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया.