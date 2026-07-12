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देहरादून खाला बस्ती में भारी बारिश से सुरक्षा दीवार ढही, तीन मकान क्षतिग्रस्त, एक महिला घायल

देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. साथ ही दीवार ढहने से तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए.

House damaged wall collapse
भारी बारिश से सुरक्षा दीवार ढही (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 9:18 AM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में जारी भारी बारिश होने की वजह से शनिवार रात को विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार अचानक ढह गई. इस हादसे की चपेट में आने से तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए. मलबे की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई, महिला के पैर में चोट आने पर उसे इलाज के लिए दून अस्पताल में भेजा गया. घटना की सूचना मिलती ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी आशीष चौहान मौके पर पहुंचे. दोनों ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रभावित परिवार की सुरक्षा और सहायता को सर्वोच प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए.

जानकारी के अनुसार देहरादून में लगातार बारिश का दौर जारी है. वहीं शनिवार को शाम से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रात को विजय कॉलोनी की खाल बस्ती में सुरक्षा दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जिससे तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी का माहौल हो गया और मलबे की चपेट में आने से स्थानीय निवासी विमला देवी घायल हो गई. महिला के पैर में चोट आने पर उसे इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया. साथ ही घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया.

House damaged wall collapse
घटना के बाद मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (Photo-ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देर रात तक खुद राहत ओर बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग की. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता देने, संभावित खतरे वाले स्थानों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के कड़े निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को मुस्तैदी से स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा गया है.

वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान ने भी अधिकारियों को मौके पर रहकर राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की निर्देश दिए हैं. लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने लोगों से संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्र में विशेष सतर्कता की अपील की है. साथ ही पुलिस और प्रशासन में लोगों से नदी नालों के किनारे नहीं जाने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखना समेत खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. प्रशासन में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतक रहने के निर्देश दिए हैं.

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