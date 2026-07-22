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सूरजपुर में भारी बारिश, उफान पर सभी नदी-नाले, दर्जनों गांवों का टूटा जिला मुख्यालय से संपर्क

कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जलभराव होने से बिगड़े हालात, निचली बस्तियों में भरा पानी.

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दर्जनों गांवों का टूटा जिला मुख्यालय से संपर्क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 2:50 PM IST

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सूरजपुर: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं. जिले के ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं. कई पुलों के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है. इसकी वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है. बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. सबसे ज्यादा मुश्किल रोज कमाने खाने वालों को हो रही है.

मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात

मूसलाधार बारिश की वजह से कोट गांव के उरांवपारा में बना पुल जलमग्न हो गया. पुल निर्माण की कमियों को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं. 2 दिन पहले ही गोविंदपुर-रामकोला मार्ग पर गोबरी नदी में नवनिर्मित रपटा पुल भी तेज बहाव की वजह से धराशायी हो गया था. लगातार पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दर्जनों गांवों का टूटा जिला मुख्यालय से संपर्क (ETV Bharat)

जिला प्रशासन की लोगों से अपील

जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अनावश्यक रूप से नदी-नालों को पार न करने की अपील कर रहा है. लोगों ने भी मांग की है जहां-जहां नदी नाले उफान पर हैं वहां-वहां सुरक्षा जवान तैनात किए जाएं ताकि हादसों को रोका जा सके.

कई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र हुए जलमग्न

भारी बारिश का असर स्कूल जाने वाले बच्चों और आंगनबाड़ी में पढ़ने मासूमों पर भी पड़ा है. कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जलभराव की स्थति है. बच्चे और परिजन दोनों स्कूल जाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं. बारिश की वजह से आम लोग जरूर परेशान हो रहे हैं लेकिन किसानों के चेहरे बारिश से खिल गए हैं. लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब रोपा के लिए खेतों में निकल चुके हैं. बारिश नहीं होने की वजह से धान की खेती पहले ही लेट हो चुकी है.

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