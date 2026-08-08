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बारिश का कहर: देवली गांव में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिरी, 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त; लोगों में रोष

देवली गांव में दीवार गिरी, 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त ( ETV Bharat )