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बारिश का कहर: देवली गांव में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिरी, 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त; लोगों में रोष

दिल्ली के देवली इलाके में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार भरभरा कर गिर गई और पार्किंग में खड़ी 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं.

Heavy Rain Causes Parking Boundary wall collapse in Delhi, 8 cars damage
देवली गांव में दीवार गिरी, 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 5:20 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बीते चार दिनों से बारिश हो रही है.इससे जगह-जगह पर दिल्ली के सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है. इसी कड़ी में दिल्ली के देवली इलाके में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार भरभरा कर गिर गई. इसमें तकरीबन पार्किंग में खड़ी 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. गनीमत रहा कि हादसे के वक्त पार्किंग में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था.

देवली गांव की नई बस्ती में शुक्रवार शाम बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया. करीब शाम 5 बजे तेज बारिश के बीच एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. दीवार गिरने से पार्किंग में खड़ी करीब 8 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि हादसे के वक्त किसी भी गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

सोनू, स्‍थानीय (ETV Bharat)

गांवी के निवासी महेश ने बताया कि इलाके में सीवर की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था. इसी वजह से बारिश के दौरान पानी जमीन के अंदर चला गया और करीब के प्राइवेट पार्किंग की दीवार खिसकने लगी और भरभराकर गिर गई. दीवार में कई गाड़ियां दब गई और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है. गांव के एक अन्‍य निवासी सोनू ने बताया कि यहां पर आसपास के लोगों की गाड़ी के लिए पार्किंग बनाई गई. यहां पर नगर निगम की लापरवाही की वजह से यह दीवार गिरने की घटना हुई है.पाइपलाइन डालने के काम में देरी हुई और इससे बारिश का पानी जमीन के अंदर चला गया.

बता दें राजधानी दिल्ली में इस सप्‍ताह खूब बारिश हो रही है. दिल्ली पूरी तरह पानी पानी हो गई चारों तरफ सड़कों पर और कॉलोनी के अंदर जल भराव की स्थिति है. दिल्ली में 9 से ज्यादा जगह पर इमारत गिरने का फायर विभाग को कॉल मिला. वहीं मौसम विभाग के द्वारा अभी दो दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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