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ड्रेनेज सिस्टम फेल! गोपालगंज में मूसलाधार बारिश ने खोली विकास की पोल, अस्पताल से लेकर बाजार तक जलमग्न

गोपालगंज में जलजमाव ( ETV Bharat )