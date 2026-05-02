ड्रेनेज सिस्टम फेल! गोपालगंज में मूसलाधार बारिश ने खोली विकास की पोल, अस्पताल से लेकर बाजार तक जलमग्न
गोपालगंज में झमाझम बारिश के बाद गली-मोहल्लों के साथ सदर अस्पताल तक पानी-पानी हुआ. मरीजों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी. पढ़ें खबर-
Published : May 2, 2026 at 2:40 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में पिछले कुछ घंटों से हुई मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम और विकास के दावों की पोल खोल दी है. आसमान से बरसी राहत की बूंदें अब शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गई हैं. मुख्य मार्गों से लेकर रिहायशी गलियों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है.
सदर अस्पताल में घुटनों तक पानी: शहर के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र सदर अस्पताल की स्थिति सबसे खराब है. अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है. इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने वाले रास्तों पर जलजमाव के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्ट्रेचर और व्हीलचेयर को पानी के बीच से ले जाना तीमारदारों के लिए चुनौती बन गया है.
संक्रमण का बढ़ता खतरा: अस्पताल परिसर में जलजमाव से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. गंदे पानी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी काफी बढ़ गया है. भर्ती मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद नरकीय बन गई है. चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होने से इलाके के लोगों में आक्रोश फैल गया है.
निचले इलाकों में गंभीर जलजमाव: शहर के कई निचले इलाकों और गली-मोहल्लों में स्थिति और भी गंभीर है. मुख्य सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों की आवाजाही थम गई है. कई जगहों पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे दुर्गंध और गंदगी का माहौल बन गया है. स्थानीय निवासी हर साल दोहराई जाने वाली समस्याओं से तंग आ चुके हैं.
नालों की सफाई सिर्फ कागजों पर: स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी रहती है. विकास कार्यों के नाम पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम मजबूत नहीं हो सका. बारिश के थोड़े से पानी ने ही पूरे शहर को जलमग्न कर दिया.
"हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई का दावा किया जाता है. हालांकि धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है."-स्थानीय
बाजार और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित: मूसलाधार बारिश ने बाजारों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. दुकानों के सामने पानी भर जाने से व्यापार ठप हो गया है. स्कूली बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग जलजमाव के कारण खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है.
जनता ने जताई नाराजगी: मरीज के परिजन मुन्ना यादव ने कहा, “समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। मरीजों को आने-जाने में दिक्कत होती है. अभी ये स्थिति है तो आने वाली बरसात में क्या होगा? चारों ओर पानी भरा हुआ है.” नगर प्रशासन को तत्काल जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में शहरवासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
"समस्या बहुत ज्यादा है. मरीजों को आने जाने में परेशानी होती है, चारों ओर पानी भरा हुआ है."-मुन्ना यादव, मरीज के परिजन
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